El saldo del Surinam-México“Si me gustara el equipo, estaría preocupado”, declaró Diego Cocca tras finalizar el encuentro en Paramaribo. Y eso es algo en lo que todos podemos estar de acuerdo. El triunfo del Tri por 0-2 dejó un sabor agridulce en muchos, pero hay varios puntos positivos que rescatar del inicio de la era Cocca.

Caras nuevas

De los titulares de México, solo Antuna, Piojo, Charly, Guti, Álvarez, Arteaga y Vásquez estuvieron en Qatar, ninguno como titular y los últimos dos no jugaron ni un minuto.

Justamente varios de los que la afición nunca le perdonó a Martino dejar fuera del mundial, como Santi, E. Sánchez y Acevedo, estuvieron en el 11 inicial el jueves. Pudimos ver también, aunque sea por unos minutos, a Julián Araujo, quien lo hizo muy bien, a Marcel Ruiz y el “Nene” Beltrán.

Eso fue precisamente lo que le pedimos muchos a Cocca. De poco servía llevar a los titulares y golear si no se le daba la oportunidad a las nuevas caras. Era lógico que el funcionamiento no iba a ser el ideal con tan poco tiempo para prepararse, con varios “novatos” en la plantilla y quienes no habían jugado juntos muchos de ellos.

Cocca dejó a varios titulares en la Ciudad de México y decidió sacrificar un mejor resultado por darle la oportunidad a los que la afición pedía, y yo le aplaudo eso. Sin embargo, en la transmisión, Peláez, Oswaldo y compañía los criticaron por hacer menos a Surinam y no llevar al equipo titular. ¿Quién los entiende? Muchos criticaban al “Tata” por llevar a los mismos de siempre, pero a la primera que Cocca hace algo distinto también lo critican.

Personalmente, no me rasgo las vestiduras por el partido de ayer. Lo importante no fue el resultado, que además de todo fue positivo (aunque los medios lo vendan como negativo), sino los minutos que tuvieron las futuras promesas del Tri.

Los mismos dolores

Han pasado ya cuatro meses de la eliminación en Qatar, y parece que hemos heredado los problemas de la era Martino. México sigue sufriendo en pelota parada, sigue sin encontrar opciones de ataque, y sigue sin ser muy vertical. El primer tiempo el jueves fue frustrante, ya que las más claras las tuvieron los locales, y Acevedo se tuvo que lucir un par de veces para mantener el cero.

El físico de Surinam fue muy superior al de los mexicanos, que varias veces se vieron rebasados en velocidad y altura. Kevin Álvarez dio un partido para el olvido, Antuna no pudo hacer una bien (lo que normalmente sí hace ante Concacaf, donde se vuelve Cristiano Ronaldo), Alvarado otra vez estuvo perdido, y si bien Santi Giménez fue por mucho el más peligroso de México, falló todas las que tuvo, incluyendo el penal (que nunca ha sido su fortaleza).

Era lógico que con una selección tan joven y poco experimentada (aunque todos ya habían debutado con la verde) hubiera dolores de crecimiento, pero también hay mucho por trabajar para Diego Cocca y su cuerpo técnico.

Lo que sigue

Mañana ante Jamaica será el debut en casa, el primer partido oficial en el Azteca en casi un año, y con un empate bastará para avanzar al Final Four, y más importante evitar eliminatorias de la Nations League y poder aprovechar esas fechas FIFA para amistosos de nivel.

Ya podremos ver, ahora sí, a los Ochoa, Moreno, Martín, Jiménez, Lozano, Chávez, Gallardo, Edson, Orbelín, Montes y demás, los mismos de siempre, y seguramente criticarán a Cocca por ello. Jamaica será bastante más difícil que Surinam (que tampoco era un flan), e igual de físico, por lo que falta saber cómo el DT argentino encontrará nuevas formas de atacar y de no ser superados físicamente.

Comienza la Liguilla

En la liga premier mexicana no hubo descanso, porque ayer mismo comenzaron los cuartos de final con el duelo Inter Playa-Tritones de Vallarta. Hoy mismo, en Tuxtla Gutiérrez, Cafetaleros enfrentará a los Tecos en la ida, y el próximo viernes será la vuelta en Zapopan, recordando aquellos duelos entre Jaguares y los extintos Tecos. Seis partidos para subir a la Liga de Ascenso.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.