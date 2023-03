Somos la afición más tóxica del mundoY no exagero. Hoy más que nunca, tanto prensa como afición viven para reventar a la selección, pase lo que pase. El domingo el Azteca estaba repleto, pero esa afición que debería ser una loza contra el visitante, se volvió contra su propio equipo y los comenzó a abuchear desde el minuto 7. En vez de ser un aliciente a tu favor, la afición mexicana es un enemigo más.

Las cosas como son

No voy a decir aquí que México jugó bien o que estoy satisfecho con el resultado, porque no. Pero analizar las cosas imparcialmente no vende, y por lo que vemos en medios y en redes parece que nos golearon y humillaron y que todos son unos buenos para nada.

Si bien al rival, Jamaica, casi siempre se le gana, la gente esperaba una goleada que solo ha sucedido tres de las 16 veces que los hemos enfrentado este milenio. Es un rival muy físico y con algunos ascendientes ingleses, por lo cual era normal sufrir un poco.

El empate a dos al final es bastante engañoso. Los goles jamaiquinos son un absoluto golazo y un autogol donde hay un claro empujón a Edson Álvarez que no se marca. En ninguno tuvo la culpa Ochoa, y sin embargo era abucheado cada que tocaba el balón.

En cambio, el Tri fue más ofensivo que en toda la era “Tata”, anotando un par y tocando tres veces el travesaño, no nos marcan una mano clarísima en el área, y el “Chucky” al final falla un gol cantado. Tres o cuatro jugadas salen distintas y esto lo ganamos por goleada. De hecho, las estadísticas así lo marcan, ya que los verdes tiraron 25 veces por solo seis de los amarillos, con un 3.04 de goles esperados sobre el 0.6 de Jamaica.

No se gana, y es decepcionante, pero se consigue el objetivo de pasar a la siguiente ronda y siendo mucho mejores en la cancha. Sin embargo, nada de esto vale a afición y prensa.

No los entiendo

Esta toxicidad se ha vuelto un círculo vicioso. Los fans parece que solo enojados están contentos, y esperan la primera oportunidad, sea un golazo en contra o un penal fallado, para expulsar su veneno. La prensa lo sabe, lo aprovecha y le echa más leña al fuego, aumentando la toxicidad, lo que nos ha llevado a como estamos hoy.

Los argumentos que dan algunos para golpear son absurdos. Unos dicen que es un castigo por lo que pasó en Catar. ¿Saben quién fracasó peor? Alemania, pero jugó el sábado con estadio completo alentándolos al 100 %. Otros dicen que es por jugar mal ante un rival inferior, pero Estados Unidos sufrió para vencer a El Salvador en casa, y no hubo absolutamente ningún abucheo. Le chiflaban a Ochoa porque “no deja pasar a los jóvenes” (en palabras de Oswaldo Sánchez), pero hoy sigue sin haber un portero mejor que él. A Jorge Sánchez, Edson, Raúl y Láinez también les caían silbidos nomás porque sí.

Es curioso, pero a quien la gente defiende a capa y espada es a Luis Chávez, pero no me parece que estuviera cerca de ser el mejor del Tri (que fue Hirving Lozano). Imagínense al aficionado que paga cientos de pesos, se pone la playera, maneja hasta Coapa en el tráfico, camina kilómetros hasta llegar a su asiento, aguanta la lluvia, y todo para abuchear, chiflar y enojarse con su equipo. ¿Para qué? ¿Con qué fin?

Tengamos paciencia

La gente se olvida de que apenas es el segundo partido de Cocca, el primero con el equipo A. Hay mucho que mejorar, como la marca a pelota parada, la verticalidad, el físico, la puntería y hasta el nerviosismo, pero es apenas el inicio de una nueva era y la toxicidad ya está al máximo.

Si juega con los de siempre, dicen que son unos inflados puestos por televisa y que mejor jueguen los jóvenes. Y si juegan tales jóvenes, dicen que menospreció al rival no llevando a los titulares. Ningún chile les embona, porque el punto es reventar.

Desde aquí pedimos paciencia, sabiendo que el amarillismo y rasgarse las vestiduras vende más, y eso lo verán en casi cualquier lado, pero preferimos ser honestos y lo más objetivos posible. Tengan calma, y si no pueden, mejor vayan al cine.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.