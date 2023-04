Historias a seguir en la jornada 15Solo quedan tres partidos para todos en el Clausura 2023, pero este fin de semana puede definir mucho rumbo a la Liguilla.

La presión está con los azules

El clásico joven se roba los reflectores este fin de semana, con la goleada del torneo pasado muy presente en los fanáticos de ambos clubes. Si bien para el América un triunfo es crucial para afianzarse en los primeros cuatro y ganar su segundo clásico de esta campaña (con Pumas en la mira el próximo fin), creo que es Cruz Azul quien llega con mayor presión al duelo en el Azteca.

Esta rivalidad es tan extraña y bipolar, que ha pasado de partidos inolvidables hasta bodrios espantosos, y también se ha tratado de rachas en lo que va del milenio: las Águilas no pudieron vencer a Cruz Azul por 5 años, después los azules no lo hicieron de 2003 a 2010, tampoco de 2014 a 2019, y por tres años los azulcremas tampoco ganaron el joven sino hasta agosto pasado. Si la Máquina no se cuida, esa goleada podría significar el inicio de varios años sin derrotar a su máximo rival.

Además de evitar esa racha y vengar, aunque sea un poco, esa humillación del torneo pasado, una victoria significaría que el “Tucamión” puede ganarle a cualquiera, cosa que empezó a demostrar en Pachuca y León. La plantilla no da para soñar mucho, pero en la Liguilla, con un viejo lobo de mar como Ferretti, todo puede pasar, pero eso lo sabremos una vez terminado el juego.

Con sabor a fiesta grande

León y Chivas fue, alguna vez, un clásico de nuestro Futbol. Hoy ambos llegan casi igual: su primer torneo con nuevo DT ha sido mejor de lo que esperaban, ambos pelean entrar directo a liguilla y solo un punto los separa.

Este encuentro podría fácilmente repetirse en cuartos o semis, y un triunfo hoy en el Nou Camp significaría un paso importante para el ganador rumbo a terminar entre los primeros cuatro y encima de su rival.

El Rebaño ya pudo vencer este torneo a otros candidatos como Monterrey o Pachuca, pero de eso ya llovió, y si no gana en Guanajuato, tendría que resignarse con el repechaje.

Con metas distintas

Los nuevos Pumas de Mohammed están a un punto de la repesca, pero el duelo en casa ante Toluca parece ser su mejor oportunidad de sumar algo, ya que después siguen los dos grandes candidatos: América y Monterrey.

Difícilmente la UNAM logre entrar en el repechaje, y su meta debería ser en comprar los suficientes jugadores para competir el próximo torneo.

Por su parte, los Diablos Rojos deben aprender a cerrar partidos. Ya van tres semanas seguidas que, en encuentros que tenían ganados, se terminan complicando, y en uno hasta le sacaron el empate tras ir arriba 3-0. Los choriceros tienen al DT, Ambriz, y a la plantilla, aunque algo veterana, para competir por el título, pero sin saber cerrar los duelos llegar lejos luce imposible.

¿Cama tendida?

Se fue el “Chima” Ruiz, llegó Siboldi y mágicamente los Tigres se acordaron de cómo se juega al Futbol. Golearon 5-0 al pobre Motagua y por fin aparecieron Gignac, Ibáñez, Quiñónez y compañía.

Pocos recuerdan que con Cocca estos felinos lucían como favoritos, no perdieron hasta la jornada 9 y gastaron más que el todo resto de la Liga MX en fichajes. Siboldi parece solo ser un bombero de medio torneo, y que la prioridad está en la Concachampions, pero por pura plantilla no podemos aún descartar a los Tigres, más cuando su calendario les sonríe (Querétaro y Puebla no son las pruebas más difíciles).

¿Podrá Acevedo dejar el cero?

Una pregunta algo capciosa, porque es el portero más goleado y va contra el superlíder del torneo que tiene sed de venganza. La defensa de Santos es un absoluto desastre, pero la promesa mexicana tampoco ha tenido un buen torneo, con 31 goles en contra en solo 14 partidos.

La apuesta más viable del fin de semana parece ser que los Rayados anotarán al menos uno y aseguran el liderato, mientras Santos continúa cayendo en picada hasta quedarse fuera de la Liguilla.

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.