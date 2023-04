A solo un pasoLa penúltima jornada del Clausura 2023 nos dejó muchas historias, en particular entre los cuatro grandes.

Trabajo + suerte = ¿éxito?

No se puede negar que Paunovic es el DT del torneo, que tiene a las Chivas mucho más arriba de lo que el fanático más optimista pensó, y que están a un triunfo ante el colero de tener su mejor marca de puntos en 19 años.

Tampoco se puede negar que al Guadalajara le ha sonreído la suerte en más de una ocasión. El penal fallado de Monterrey en la J1, el gol mal anulado al León la jornada anterior, el oso de Chuy Corona este sábado… la suerte también juega, y parece que de rojiblanco.

Cruz Azul comenzó mejor en el Akron, pero justo cuando las Chivas comenzaron a despertar llegó el golazo del ex-Chiva y actual máximo anotador de la Máquina en el torneo (con solo cinco, el más cercano tiene dos): Uriel Antuna. El Rebaño le dio la vuelta gracias a un gran gol del “Pocho”, con algo de ayuda del “Cata”, y el mencionado regalo de Jesús Corona.

Paunovic tuvo mucho que ver, neutralizando a los celestes el segundo tiempo, y el triunfo, aunque apretado, le asegura al chiverío terminar entre los primeros cuatro por primera vez en seis años.

Por su parte, la Máquina debería también pensar que Corona no es el de antes, y que, junto a por lo menos otros 15 jugadores, posiblemente debería salir del club este verano.

El Turco-rvette

De todo lo que sucedió en el Azteca el sábado, lo más destacado es cómo el “Turco” Mohammed ha tenido impacto inmediato en la UNAM. ¡Qué clase de entrenador!

Los Pumas llevaban cuatro derrotas seguidas antes de la llegada del argentino, y desde entonces vencieron al San Luis, al Toluca y sacaron un empate del Coloso de Santa Úrsula que pudo ser más. Los auriazules fueron superiores a los azulcremas hasta el momento del autogol de Araujo, que fue más gracias a la insistencia que al error del defensa. No sabemos bien cómo pero ha hecho de César Huerta una mezcla de Marcelo y Salah, siendo clave en ambas áreas, y ha mejorado mucho el nivel de Del Prete, Bennevendo, Julio González, entre otros, y hasta Dinneno, quien solía ser el hombre a seguir, falló un par de goles claros y decepcionó a su equipo.

Eso sí, Mohammed y su escuadra tuvieron tres errores. El primero, lógico, hacerse expulsar, aunque su arrebato proviene de una clara provocación del auxiliar. El segundo, al minuto 64, haber metido a Diogo de Oliveira, quien solo ralentizó cada ataque felino y terminó por cometer un penal muy tonto. El tercero, hay que aceptarlo, es que tras el 1-0 los Pumas dejaron de atacar, y terminaron hasta pidiendo la hora.

El América, como dijimos aquí, no salió con la misma presión o intensidad que su rival, y fue hasta los últimos 20 que se pusieron las pilas y recordaron que estaban jugando un clásico. Fue un juego muy intenso, con un excelente ambiente, que no recuerda que el clásico capitalino, si bien no es el más parejo o histórico, sí es el más apasionante de México.

Otra vez, la nota roja

Lo más triste del fin de semana sucedió en la frontera. Apenas un año después de la tragedia en Querétaro, y con todo y las medidas tomadas por ello, como el Fan ID, y la violencia en los estadios sigue apareciendo.

Lo más extraño es que fue en una plaza no conocida por ser violenta, entre dos aficiones entre las cuales no hay mucha rivalidad, y en una jornada donde los locales ya no se juegan casi nada. Es tan inexplicable como inaceptable, y el Caliente recibiría una sanción de tres partidos.

Es aún peor porque hemos visto un incremento en las asistencias este torneo, pero estas tragedias, donde afortunadamente nadie murió, alejan a las familias de los estadios de Futbol.

Último comentario

¿Qué bonito sería que toda la última jornada se jugara a la misma hora? América y Chivas buscando el subliderato, cinco o seis luchando por la repesca, la Liguilla cambiando cada segundo… No sé ustedes, pero yo extraño cuando era así.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.