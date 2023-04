La última oportunidadEn la última jornada, todo se define rumbo a la Liguilla del Clausura 2023, y hay muchas preguntas por responder.

¿Quién llega mejor?

Monterrey llegará como superlíder del torneo con suficiente diferencia del resto. Sin embargo, las últimas semanas han sido difíciles, ya que después de caer solo una vez en 13 jornadas, ligó derrotas consecutivas ante América y Santos, y después sacó un triunfo bastante sufrido de Mazatlán.

Sin saber cómo les fue en Juárez, podríamos decir que el América es de los que mejor llegan, ya que no han perdido desde hace casi dos meses, venciendo a todos sus rivales fuertes en esa racha (salvo León). También las Chivas vienen enrachadas, y podemos resumir su torneo en tres partes: de la jornada 1 a la 10 estaban ganando sin saber cómo, y solo habían perdido una vez, siendo su mejor arranque de la década, después tuvieron tres partidos sin ganar, incluyendo la caída en el clásico nacional, y desde entonces ligan tres victorias y aseguraron mínimo el cuarto puesto.

Pero otro equipo que está entrando en gran forma es el Atlas, sobre todo gracias a Julián Quiñónez, quien suma ocho goles en cinco encuentros. Los rojinegros ligan cinco sin perder, promediando tres goles por partido, y podrían colarse entre los primeros ocho. A la Liguilla no necesariamente importa quién acumula más puntos, sino quién llega en mejor momento.

¿Para qué le alcanzará a estos Pumas?

Con todo y el despertar de los felinos con la llegada de Mohammed, los Pumas se aferran con las garras al penúltimo lugar de la repesca, y solo por un punto.

La UNAM deberá sacar mínimo el empate del gigante de acero, con la desventaja de que son los superlíderes, pero la ventaja de que no se juegan nada esta semana. Con mucha suerte los auriazules avanzarán como uno de los visitantes en la repesca, y no serán favoritos ante posiblemente Pachuca, León o Tigres. Si bien han mejorado bastante con el “Turco”, no creo que les alcance para mucho en esta Liguilla, pero el único equipo que ha sido campeón entrando en el repechaje… es precisamente la UNAM.

¿Qué pasará con los más malos?

Como cada torneo hay equipos candidatos, otros animadores, y un puñado de escuadras que están eternamente en el fondo. Lejos quedaron los días donde cualquiera podía ser campeón de México, y donde uno o dos cuadros de vez en cuando daban lástima. Hoy son cinco o seis los que siempre están en la lona, que no aportan nada al Futbol mexicano más que uno que otro refuerzo a algún club más ambicioso.

¿Cuál es el sentido de la existencia de equipos como el Mazatlán? ¿Juárez? ¿San Luis? ¿Querétaro? Y recientemente también podemos meter a Tijuana y Necaxa en esa lista. Fuera de los rayos, ninguno de ellos es un histórico de nuestro Futbol, y muy pocos los extrañarían si no están. ¿No se extrañan más a plazas como Veracruz, Morelia, Irapuato, y por supuesto Chiapas? ¿No sería mejor que regresara un histórico como el Atlante?

La pregunta viene porque el torneo acabará para ellos, y seguramente muy poco cambiará antes del siguiente. Reciclarán algunos nombres y para la siguiente campaña todo seguirá igual, más si no hay mayor incentivo por ser mejores sin la amenaza del descenso.

Algunos pagarán sus multas millonarias, pero seguirán sus vidas como si nada. ¿No es momento de acabar con esa mediocridad en la Liga MX?

¿Se extrañará la repesca?

Es casi un hecho que este es el último torneo con este formato tan discutido, donde 66 % (incluso 70 %, ya que el Querétaro, por ser últimos de la porcentual, queda eliminado automáticamente de la Liguilla) de los equipos avanzan a la fase final.

Sin embargo, la repesca ha proporcionado algo de emoción y “rating” extra, con esos partidos a matar o morir en donde tres de los cuatro grandes han participado. Si bien se celebra regresar a la normalidad (al menos en este aspecto, falta esperar el regreso del ascenso), podemos también disfrutar una última semana de repechaje.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.