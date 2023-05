¿Esta es la final?Chivas y Tigres nos regalaron un espectáculo digno de jornada 1 en el escenario más importante. El Guadalajara se echó atrás, y la UANL no supo cómo atacarle, y terminamos con un aburrido 0-0 que entra en la poco honrosa lista de las peores finales de la historia.

El plan de Paunovic

“Primer objetivo, cumplido: marcar el gol. Segundo objetivo, marcar el gol: no cumplido”. Esas fueron las palabras textuales del DT del Rebaño tras el empate sin goles. Estoy cien por ciento seguro de que el encuentro le salió tal y como lo planeó: buscando dejar a Tigres en cero, y dejar la búsqueda del gol en segundo plano.

De hecho, los locales tiraron el doble de veces que los rojiblancos, y tuvieron un apabullante 68 % de posesión. El Rebañovic les regaló la pelota y se tiró atrás, y esperó irse de la Sultana del Norte con un empate, lo cual consiguieron.

Es normal que la intensidad y los humos bajen después de un partido tan dramático y trascendental como el del domingo en el Azteca, pero el Guadalajara no salió a ganar una final, sino a no perderla, y generalmente a esos equipos les termina costando caro.

El final de una era

Es triste aceptarlo, pero estamos viendo los últimos chispazos de uno de los mejores extranjeros que ha llegado a nuestro Futbol: André-Pierre Gignac. El francés solo ha anotado una vez en esta Liguilla, de penal, en un total de seis partidos. El jueves vimos algo insólito: salió de cambio faltando más de 20 minutos.

Él, junto a Nahuel y Aquino, están buscando su quinto título de liga, pero hoy por hoy ya no es el hombre más importante de ataque. Aparte de Cordova, Quiñonez, Láinez, y de vez en cuando el “Dedos” e Ibáñez son los que mueven los hilos junto al francés, ya no es quien se carga el equipo al hombro. A sus 37 años es normal, pero sí es notorio cómo no es el “Bómboro” de antes.

Alexis, es tu momento

Vega no formó parte de aquel equipo campeón en 2017. De hecho, nunca ha levantado un título de liga. Después de un mundial decente, de casi irse a Europa y de perderse medio torneo, hoy tiene la chance de grabar su nombre con letras de oro.

Sin embargo, ha estado desaparecido. Ha fallado las pocas chances que ha tenido, y por lapsos enteros ni siquiera toca el balón. La final de vuelta en casa es su oportunidad, tal vez única, de tomar la relevancia suficiente para ir al Viejo Continente, y de quedar para siempre como ídolo de la segunda mayor afición del país.

Lo hicieron el “Gusano” Nápoles, el “Bofo” Bautista y Alan Pulido en los tres más recientes títulos rojiblancos, pero tiene que subir mucho su nivel reciente para entrar en esa lista.

Los candidatos en Coapa

El otro tema relevante en nuestro Futbol, y que seguirá hasta resolverse, es el del próximo DT americanista. Hay una corta mas no insignificante lista de candidatos, de los cuales unos pareces más viables que otros.

El sueño guajiro de los azulcremas es el “Muñeco” Gallardo, quien ganó absolutamente todo con River: 14 títulos en ocho años con el “más grande… lejos” de Argentina. Pero, aunque no hay aún ofertas, Gallardo podría fácilmente dirigir a un grande europeo, y seguramente esa será su prioridad.

Otra opción muy fuerte es la de Javier Aguirre. El “Vasco” fue jugador del América en los 80, pero nunca, hasta ahora, había estado cerca de dirigirlos. La cuestión es que, además de tener aún contrato con el Mallorca, Aguirre, pese a ser, sin mucho debate, el mejor DT mexicano de la historia, no ha tenido éxito con equipos obligados al título. El Monterrey, recientemente, es la mejor prueba, como también lo fue el Atlético de Madrid.

En cambio, con equipos que buscan salvarse del descenso, es un mago. No sé si sea el DT ideal para estas Águilas. Diego Alonso, quien viene de dirigir a Uruguay en Catar, es otra muy buena opción, quien además conoce bien el Futbol mexicano.

A quien yo pongo sobre la mesa es al “Jimmy” Lozano: joven, con mucho potencial, experiencia en selección, y disponible. ¿Qué opinan?

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.