La Liga MX sigue siendo el reyNo, la MLS no nos ha rebasado por mucho, como dicen algunos. Ni nos ha alcanzado, de hecho. ¿Está cerca? Tal vez, pero les falta todavía.

La excepción a la regla

A algunos mexicanos hasta les dio gusto cuando el Seattle Sounders quedó campeón de la Concachampions el año pasado, argumentando que ya nos dejaron atrás por bastante, pese a que era el primer título internacional de la MLS en 22 años.

Personalmente, expresé que eso no puede considerarse un hecho, y que si la MLS ganaba las siguientes dos o tres ediciones ya podíamos hablar.

Aquí estamos, un año después, y otra vez un equipo mexicano se corona campeón. El León es el campeón 17 de los últimos 18 que proviene de nuestro país, y desde 1999 todas las finales entre un mexicano y un extranjero de la Concacaf han sido ganadas por los nuestros… salvo en el 2004 y en 2022, y en ambas fueron vencidos los Pumas.

Cuando una liga tiene solo un título desde el 2000, mientras la otra tiene 19, es absurdo decir que la primera es mucho mejor que la segunda. El título de Seattle no es el inicio de una tendencia ni la regla, sino la excepción al amplísimo dominio mexicano de la zona, por lo menos a nivel de clubes.

Las contradicciones

Los principales críticos de la Liga MX le echan en cara que no tenemos descenso, que demasiados equipos pasan a Liguilla, y que nuestro nivel es cada vez más bajo. Si bien son críticas justas, es irónico cuando van y alaban a la MLS que está aún peor.

La liga gringa con tres invitados canadienses nunca ha tenido descenso; pasan actualmente 14 escuadras a “playoffs” (a diferencia de 12 en nuestra liga), y prácticamente todos los años reciben a cuadros de expansión: actualmente son 29 con el St. Louis FC, y en el 2025 entrará el número 30 en San Diego. Más equipos es igual a menor talento en promedio, y esas nuevas franquicias casi siempre dan lástima en sus primeros años.

Criticar a la Liga MX es razonable y hasta necesario, pero hacerla menos en comparación con la MLS es totalmente absurdo.

Además, si bien es más probable que los Zlatan, Rooney, Kaká y Beckham lleguen a jugar allá, el promedio de sueldos es mucho mejor en México, y según Transfermarkt, siete de las nueve plantillas con mayor valor de mercado son de clubes mexicanos, por solo dos estadounidenses.

La final

Hablando específicamente de la final entre León y LAFC, pese a lo que diga Faitelson, sí es un indicador de la distancia entre las dos ligas.

De un lado tenemos al actual campeón de la MLS, con la segunda plantilla más cara y con estrellas como Carlos Vela, Giorgio Chiellini y Denis Bouanga, en este momento líder de goleo de la liga. Ah, y además, cerrando en su propia casa.

Enfrente tenemos al sexto lugar de la Liga MX, eliminado en el repechaje en su casa 24 días antes de que se jugara la final de ida, con la novena plantilla más cara. El 2-1 en el Nou Camp fue injusto con los locales, que debieron ganarlo por mucho más, y en la vuelta lo ganaron también con bastante tranquilidad.

Los esmeraldas terminaron venciendo en ambos partidos de la final al mejor oponente posible de la MLS, y ganaron con toda justicia el primer título de Concacaf en su historia, llegando así a 19 trofeos en total, cuarto lugar entre los clubes mexicanos.

Por el momento, la Liga MX, sea quien sea que juegue la final (menos los Pumas), sigue siendo el rey, y la MLS sigue estando un paso atrás.

El argumento para Pumas

A los de la UNAM les ha llovido sobre mojado últimamente. Primero, Tigres los superó en títulos. Después, toda la carrilla que se llevaron por la Concachampions. Para terminarla de amolar, la nueva playera que les sacó Nike parece una mentada para sus aficionados.

Algunos aseguran que no merece ser un grande, pero yo insisto que sí. Tienen todavía muchísima afición en todo el país, siendo la cuarta más grande, y son tema de conversación hasta cuando no juegan. Sí están en una larga sequía, pero me niego a quitarlos de ese pedestal.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.