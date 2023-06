Previo de la final de la Champions LeagueManchester City contra Inter Milán. Dos potencias europeas, una con muchísima historia pero un presente incierto, otra que busca meter su nombre entre los clubes históricos.

El historial

Es extraño pero los Citizens y los Nerazzurri nunca se han enfrentado. Eso sí, esta será la quinta final entre ingleses e italianos, y al momento van dos por bando. Todas las anteriores las jugó el Liverpool, ganando las de 1984 (vs Roma) y 2005 (vs Milán) y perdiendo las de 1985 (vs Juventus) y 2007 (vs Milán).

El City tiene saldo ligeramente favorable ante los de la Serie A, con seis victorias, seis empates y cuatro derrotas, mientras para el Inter es ligeramente inferior ante los de la Premier: 16 triunfos, 18 caídas y solo seis empates.

Los de azul y negro buscan su cuarta Orejona, tras ganar las de 1964, 65 y 2010, y también perdiendo las finales de 1967 y 72, mientras que los celestes apenas jugarán su segunda final europea tras la todavía fresca derrota ante el Chelsea dos años atrás.

Lo que significa para el City

No hay duda de que un triunfo hoy tiene mucho mayor significado para ellos. Es el paso a la eternidad, a un selecto grupo de conquistadores de la gloria europea, de dejar de ser un nuevo rico y pasar a ser un grande.

Desde que llegó Guardiola les han roto el corazón una y otra vez: la goleada del Mónaco en 2017, la increíble eliminación ante el Tottenham en 2019, la sorpresiva caída ante el Lyon en 2020, la final perdida del 2021, y la peor fue la del año pasado, cuando tenían el pase a la final pero Rodrygo y el Real Madrid se lo negaron.

Solo hay una ciudad con dos campeones de Champions, Milán, y precisamente uno de ellos intentará evitar que Manchester se convierta en la segunda.

Lo que significa para el Inter

La fortaleza de este equipo es que llegará sin presión alguna, sabiendo que es el City quien debe atacar, tener la pelota y quien está obligado al triunfo.

Eso sí, no debe pasarles lo que al Milán en las semis: un equipo histórico y multicampeón de Europa que se hizo chico en el momento importante, olvidándose de su propia historia.

El Inter tiene una historia magnífica, ha ganado múltiples veces todos los trofeos internacionales, y tiene más ligas y copas locales que el City, por lo cual debe hacer que la historia juegue a su favor.

El protagonista: Pep Guardiola

Para muchos, el exjugador de Dorados de Sinaloa es ya el mejor DT de la historia. Sin embargo, con todo y sus 34 títulos en 15 años, es la Liga de Campeones la que se le ha escapado desde 2011. Ha ganado ocho ligas desde entonces, pero todavía no ha podido levantar la Orejona en sus siete años en Manchester.

De conseguirlo, no solo se pondrá a uno del máximo histórico, sino que será el único en la historia del Futbol en ganar dos tripletes, pues ya tiene la liga y copa locales, y lo consiguió en su primer año como entrenador en el 2009.

La diferencia: el robot noruego

¿Por qué este es el año del City? Tiene dos nombres y un apellido: Erling Braut Haaland. El noruego ya rompió récord en su primer año en la Premier, y si bien el Man City siempre había tenido grandes plantillas, le faltaba ese “killer” que es Haaland.

La final más dispareja

Esta podría considerarse la final más dispareja desde que se le cambió el nombre a Champions League en 1992. El City este año ya ha goleado por tres o más goles al Real Madrid, Bayern, Leipzig, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Man Utd. y Tottenham, por decir algunos, mientras el Inter, no es por hacerlos menos, pero se aprovechó de un camino accesible a la final, venciendo al Porto, Benfica y Milán.

En las apuestas, 10 pesos al triunfo del Inter da 30 de ganancia, mientras que al City solo da dos.

El pronóstico

No creo que llegue a goleada, pero el City, mientras no se desespere y Guardiola no empiece a inventar, debería ganarlo con cierta facilidad, manteniendo la pelota lejos del alcance del Inter, y levantando su primera Orejona.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.