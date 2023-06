Los cambios en la selección mexicanaDespués de la desastrosa derrota ante Estados Unidos, el Tri ha tenido fuertes e inmediatos cambios en la dirección técnica y de selecciones. ¿Qué significa esto para su futuro?

Aplausos a “La Bomba”

El proceso de Cocca empezó mal, siendo nombrado por las razones incorrectas (pago de favores a Irarragorri), y antes de que se nombrara al nuevo comisionado de selecciones. Cuando llegó Juan Carlos Rodríguez, claramente Cocca no era su candidato ni tampoco le debía nada, por lo cual buscaron la primera oportunidad para echarlo.

Lo difícil no era correr al DT, de lo que ya se hablaba incluso antes de perder su primer partido, sino ponerle un alto a los intereses de quienes lo pusieron, llámese Grupo Orlegi, Azteca o Caliente.

Aquí adelantamos que Cocca se iría si no ganaba ninguno de los dos torneos, pero lo que le sepultó fue la forma tan humillante de perder ante el odiado rival. Así, desde el viernes ya estaba decidido que se iría sin importar lo que pasara el domingo ante Panamá, aunque la pésima entrada, tal vez la peor en la historia para un juego de México en suelo americano, aumentó la urgencia.

El lunes por la mañana, “La Bomba” Rodríguez salió él mismo a declarar que el proceso de Diego Cocca llegaba a su fin tras solo cuatro meses y siete partidos, así como que Ares de Parga, el director de selecciones y quien había fracasado en Pumas y Querétaro, también se iba más rápido de lo que llegó.

Respaldado por Televisa, el comisionado de la FMF tomó una decisión que pocas veces habíamos visto, enmendando un error antes de que se hiciera más grande, y demostrando que una derrota tan humillante como la del jueves no puede pasarse por alto.

Aquí, esa decisión se aplaude, y aún más porque significa que aquellos que han tomado las decisiones recientes en nuestro Futbol (como Cocca, la eliminación del descenso, el repechaje, entre otras) no tienen tanto poder como antes. ¿Será una nueva era para nuestro Futbol? No lo sabemos aún, pero al menos es un buen inicio.

La breve era Cocca

La peor clase de errores no son los que uno comete por primera vez, ya que ellos son de humanos. Lo peor es cuando uno no quiere aceptar que se equivocó, y termina por perder tiempo, recursos y mucho más por negarse a corregir un error, y forzarse a demostrar que se tuvo la razón cuando no fue así. Funciona en una mala compra, una mala relación, un mal trabajo, y también en el deporte.

Con nuestra camada de jugadores tan pobre necesitamos otro tipo de DT, en especial cuando viene el mundial en casa, una oportunidad que nunca volverá. A la selección le urge alguien que sea un gran motivador, o un gran estratega, o al menos que haga del Tri más que la suma de sus partes. Tal vez en otra época, con menor presión y con mejores jugadores, la era Cocca habría sido más exitosa. Pero hoy se tomó la decisión correcta, y se pudo corregir un error antes de que fuera muy tarde.

Hoy perder ante Estados Unidos es, lastimosamente, lo normal. Pero perder entregando el partido, goleados, sin generar peligro, tirando patadas y suspendiendo el juego por el grito homofóbico, es una vergüenza internacional.

A subirse al “LamborJimmy”

Literalmente la FMF tomó la misma decisión que me hubiera gustado: correr al DT argentino y probar con un joven mexicano para la Copa Oro. Jimmy Lozano tiene experiencia con México juvenil, consiguiendo el bronce en Tokio 2021 (con muchos de los mismos jugadores), y si bien no tiene las de ganar para quedarse post-Copa Oro, será una gran oportunidad donde no tiene nada que perder. Si sale mal, él llegó seis días antes, y si sale bien (con el título) tendrá un gran argumento para quedarse, aunque sea como auxiliar, o en el futuro.

No habrá prisa por nombrar a un sucesor, ya que hasta la Copa América justo en un año no hay partidos importantes. Por lo menos, esperamos, esta vez se nombre al DT ideal y por las razones correctas, pero de ello ya hablaremos más adelante.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.