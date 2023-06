Un triste verano mexicanoYa no hablamos de la selección, sino de los mexicanos que se irán a Europa este mercado. Es decir, ninguno.

La realidad

No debería haber ninguna duda al respecto. Si la México quiere mejorar, debe llevar más jugadores a Europa. Tanto E.U.A. como Canadá han hecho eso los últimos años, y van poco a poco cosechando sus frutos. La selección gringa que nos goleó en Las Vegas tuvo diez titulares que juegan en el Viejo Continente.

Además, cuando vemos las camadas más exitosas de los sudamericanos, como Chile, Colombia o Perú, así como de otras partes del mundo como Japón, Camerún o Senegal, el caso siempre es que tienen a la mayoría de sus seleccionados en alguna liga importante europea.

Algunos dirán que no es el caso de México, pero justo en 2006 empezamos a exportar constantemente múltiples jugadores cada año, y desde entonces vencimos a Francia y Alemania en un mundial, le empatamos a Brasil en su casa, y cuando la tendencia empezó a ir al lado contrario, quedamos fuera en fase de grupos.

Los motivos

Hay dos razones por las que cada vez el balance de mexicanos en Europa-Liga MX es peor. La primera es muy reciente, la reducción de un extranjero en la plantilla ha significado, lógico, que los mexicanos valgan un poco más, y que los equipos más ricos quieran cubrir esa plaza con alguien de renombre.

La otra, y esta píldora es más difícil de digerir, es que simplemente no hay tanto talento como antes. Al momento no tenemos más que un solo jugador en un equipo “top” de Europa, y es casi seguro que se ya no seguirá ahí (Hirving Lozano). Hoy por hoy, en talento, y por primera vez en la historia, E.U.A. nos supera. Las jóvenes promesas son contadas y tampoco ilusionan tanto.

La repatriación de mexicanos, y su casi nula exportación, tiene mucho que ver con el interés de algunos equipos, en especial regios, chilangos y a veces Chivas, de mejorar sus plantillas a costa del beneficio de la selección. Pero al mismo tiempo es una muestra de que la calidad del jugador mexicano ha ido a la baja.

Los repatriados

Hasta el momento solo van dos confirmados. Eugenio Pizzuto, quien nunca tuvo muchos minutos en Francia, llegó ya al campeón Tigres. El otro es Teun Wilke, altísimo delantero mexicano-holandés que llega al América. Ambos son jóvenes y nos hubiera encantado que se quedaran en Europa, pero no es el acabose que regresen.

Lo triste es que los rumores de los repatriados son demasiados, y posiblemente acabemos con cuatro o cinco, exportando, si bien nos va, a uno solo, dejando un balance totalmente preocupante.

Dos nombres suenan muy fuertes para volver a la Liga MX, ambos debajo de los 30 años. Erick Gutiérrez, quien desde hace años coquetea con Chivas, al parecer por fin sería rojiblanco (del Guadalajara, no del PSV) tras no entrar en planes del club de la Eredivisie. “Guti” ni siquiera fue convocado a la Copa Oro para definir su futuro, y tristemente sería de retache en nuestra liga.

El otro caso es aún peor, Jorge Sánchez, con menos de dos años en el Ajax, sería nuevo refuerzo de algún regio, justo tirando por la borda la ventaja que tiene sobre Julián Araujo y Kevin Álvarez en esa posición.

También se habla de Gerardo Arteaga, César Montes, Hirving Lozano (aunque se antoja muy difícil por la cifra de 25 millones de dólares que pide el Napoli), Raúl Jiménez (el único entendible por su edad) y Martínez Dupuy (del futbol argentino, pero quien debería dar el salto a Europa y no al América, Chivas o Pumas que lo han buscado).

La regla de la reducción de extranjeros podría ser totalmente contraproducente para el Tri.

Los que se irían, tal vez

Kevin e Isaís podrían haber dado el salto, y decidieron quedarse en la Liga MX. Del Cruz Azul se habla que Antuna, Lira y Huescas podrían salir, pero parece ser solo humo. Omar Campos y Fidel Ambriz, jóvenes promesas, tampoco tienen oferta.

Podría ser, por primera vez en 20 años, que ningún mexicano se vaya a Europa, y será tiempo de empezar a preocuparse.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.