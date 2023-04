Juan Pablo Sabines - Cuarto Poder

El Tri empató en Arizona ante el máximo rival gracias a un error combinado de Acevedo y Guzmán, y ya son cinco seguidos sin vencer a los gringos. Pero no todo es malo, hay que ver el vaso medio lleno, como propuso Cocca al finalizar el encuentro.

El contexto importa

Sí, otra vez no pudimos vencer a nuestro enemigo, pero es necesario añadir contexto. Para empezar, hay que recordar que fue un amistoso, el cual no tenía ninguna importancia real, solo la que le damos como prensa y afición. Son de esas ocasiones donde hay poco que ganar, porque se hubiera minimizado un triunfo, pero mucho que perder, ya que cualquier cosa que no fuera una victoria serviría solo para añadirle presión a Cocca y compañía.

Tanto México como E.U.A. salieron con un cuadro alterno, los únicos jugadores que no eran de Liga MX o MLS eran Serginho Dest, borrado por el Milán, y Julián Araujo, del Barcelona B, uno por bando. Por los gringos jugaron 7 mundialistas como titulares. Por México, 5.

Además, Diego Cocca solo tuvo día y medio para practicar con los convocados, y además de que Tigres, Monterrey y Toluca se negaron a prestar a varios futbolistas, otros como Henry y “Piojo” se bajaron por lesiones.

No podíamos esperar un gran funcionamiento del Tri con tantos “alternativos” y tan poco tiempo de preparación. De hecho, tuvimos a tres debutantes con la verde: “Toro” Guzmán, de la Rosa y Oziel, aunque solo estuvo cinco minutos.

Sin embargo, después de los primeros 30 minutos donde ambos se tuvieron demasiado respeto, México fue bastante mejor que sus rivales, teniendo la iniciativa y terminando con más tiros, posesión, tiros de esquina, goles esperados, así como menos faltas y amarillas.

El gol de Antuna fue la recompensa de tal dominio, y, justo antes del empate, Charly puso una en el travesaño que hubiera cambiado la conversación. Nos queda un sabor agridulce porque merecíamos el triunfo, pero es importante no desproporcionar lo que sucedió, ya que al fin y al cabo es solo un amistoso entre las escuadras B de ambos. No nos rasguemos las vestiduras por algo tan insignificante, y, en palabras de Cocca, tengamos paciencia que esto apenas está comenzando.

El clásico que no es clásico

Yo sé que el Chivas-Cruz Azul no es considerado como un clásico en México, pero creo que pega en el poste. Son la 2ª y 3ª afición más grande del país, las cuales no se quieren entre sí.

El duelo de hoy en el Akron puede significar asegurar el top 4 para el Rebaño Sagrado y mandar a Cruz Azul a jugar la repesca de visita, o bien que los rojiblancos jueguen la repesca y la máquina asegure mínimo el octavo lugar.

Algo pueden aprenderle los celestes al Guadalajara, ya que en plantilla son aún un poco mejor, pero nadie ha hecho más con menos que los dirigidos por Paunovic, mientras la Máquina tiene cuatro delanteros pero entre todos no suman uno.

Mucha presión para ambos, espero un partido movido y de muchos goles.

Sin perder el sueño

Después de una racha tan importante, con triunfos sobre Tigres, Chivas, Rayados y Cruz Azul, dudo mucho que el América sienta muchos nervios ante los Pumas. Es el duelo más apasionado del país, pero también el clásico más disparejo últimamente.

Por su parte, imagínense lo mucho que afectaría a la UNAM lo que suceda en el Azteca a lo que siga en el verano. Con un triunfo, los auriazules asegurarían casi el repechaje, pero más importante, enfrentarían la temporada baja sabiendo que la era Mohammed empezó de gran forma, y que pueden construir con base en esa victoria sobre el rival más odiado.

Ahora, si llegaran a perder, y por lo tanto probablemente se queden sin repesca, la historia sería que nuevamente el América los eliminó, y que ni con el “Turco” pueden cambiar la historia.

Para las Águilas no hay tanto en juego más que asegurar el segundo lugar y barrer los clásicos, pero para Pumas este es el juego más importante del año, y será ante un estadio Azteca a reventar.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.