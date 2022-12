Inauguran “Yomoné” en Caleidoscopio

La apertura de la exposición “Yomoné”, en las instalaciones de Caleidoscopio Galería Taller, se llevó cabo en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y del 30ª aniversario de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas (CEDH).

Las piezas expuestas visibilizan las formas en que las mujeres son violentadas en el estado, ya que de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Chiapas, en septiembre del 2022 la entidad registró las tasas más altas de homicidio culposo y feminicidio, posicionándose entre los diez primeros lugares a nivel nacional.

Cabe resaltar que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas celebra 30 años de su creación y con ello el inicio del proceso que ha permitido a ese organismo constitucional y autónomo actuar con independencia y caminar del lado de las víctimas para poder defenderlas. Añaden que dicha comisión es un logro del pueblo de Chiapas, y agradecen a la sociedad civil, así como a las y los servidores públicos que han hecho posible el mandato constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Acerca de las obras, la escritora de minificciones Karla Gabriela Barajas escribe: “Al ver las representaciones pictóricas de la exposición ‘Yomoné’, me sentí atrapada en el cementerio de mariposas de la obra de Lesly Morales. Reconocí el abismo en las pupilas dilatadas de una chica tragando sus lágrimas a cucharadas. No come, bebe heridas. Tiene el abdomen apretado por un corset que reduce su cintura a talla doble cero”.

La muestra reúne creaciones de las artistas Ana Ferral, Alondra Varela, Astrid Breiter, Carolina Marroquín, Deidy Vicente, Ixchel Araujo, Christian Chandomí, Lesly Morales, Luisa Elizondo, Michel Merchant, Luz Martínez y Stephania González, quienes “exponen desde sus espacios las formas en que se nos vulnera por ser mujeres; la condición en la que sentimos la violencia estructural y como esto genera cambios de comportamiento y percepción de la realidad”, indica Barajas.

Por último, añade que esta exhibición “reconoce, aborda y encuadra cada forma de violencia, desde aquellas que afectan nuestra percepción corporal, las vividas en espacios públicos y privados, los carteles pegados en postes, la resistencia y la resiliencia acompañada de luchas para que ninguna faja les oprima las vísceras”.