Se acerca el Festival Jazz & Rhythms

La sexta edición del Festival Jazz & Rhythms ya es una realidad, por lo que los organizadores agradecieron la confianza y el compromiso de los empresarios chiapanecos que apoyan el desarrollo cultural y económico del estado de Chiapas.

El evento musical tendrá lugar en el Parque Nacional El Encuentro, ubicado en las cercanías de San Cristóbal de Las Casas, los días 11 y 12 de febrero. Los responsables del festival dieron a conocer una serie de recomendaciones para los asistentes.

Destacaron que niños menores de 12 años entran gratis, además de detallar que todos los talleres y actividades artísticas están incluidas en el boleto de acceso.

De igual forma, recomiendan llevar vasos y platos no desechables, con la finalidad de no generar residuos; y para aquellos que deseen acampar en el parque, no olvidar lámparas y abrigos. Asimismo, indican que se contará con transporte para personas con limitaciones de movilidad, de la entrada al lugar a la zona donde se realizarán los conciertos.

También informan que únicamente se aceptarán pagos en efectivo, y piden no llevar mascotas, así como respetar las áreas restringidas, “ya que la seguridad y el sano esparcimientos es responsabilidad de todos”.

Entre los músicos que serán parte de la sexta edición de este evento figuran Novalina, Son Rompe Pera, The Funk Distric, DJ Raw+Nico Jean, Sonido Chaka Bo, Patty & Friends, Sweet Swing, Godbolo, Luixart, Jungle Fire, Nickodemus, Sol Pereyra, Nochenegra, F-Mack, Jimeno, Sonido Charales, ILL Melómano, Ofer Selektah y Ensamble Unicach.

El Festival Jazz & Rhythms es un espacio de encuentro y difusión cultural para creadores e intérpretes de jazz y diversos ritmos, que ofrece una experiencia que busca propiciar el intercambio y cuidado de recursos de la región, generando vínculos conscientes entre el comercio local, artistas y asistentes, en la mencionada reserva natural.

Para los interesados, los boletos están a la venta en el sitio de internet eventbrite.com.