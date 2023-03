Motivan a niños y niñas a escribir

La fotografía de los ganadores. Cortesía

En el homenaje a la bandera realizado el 27 de febrero en la escuela primaria Diego de Mazariegos de San Cristóbal de Las Casas, se llevó a cabo la premiación de los ganadores del concurso de cuento Revuelos de Colibrí, organizado por la Comisión de la Biblioteca Escolar, en coordinación de la dirección de la mencionada institución educativa de la zona escolar 114.

En el acto dieron a conocer los nombres de los ganadores de cada categoría: en la A, el primer lugar fue para Ariana Valentina López Gómez, del primer grado, grupo A, con el cuento La niña Isabela; mientras que el 2 lugar fue para la alumna Sara Margarita Yee Velasco, del 2º grado, grupo A, con El unicornio y su familia.

En tanto que en la categoría B, el primer puesto se le otorgó al alumno Abdiel Alejandro Jiménez Marcelín, del cuarto grado, grupo B, con El amigable Elfo; y el segundo fue para Britani Abigail Gómez Jiménez, del cuarto grado, grupo C, con El hombre y el zopilote.

En la categoría C los elegidos fueron Camilo Roberto Utrilla Guillén, del sexto grado, grupo C, con El nivel de la muerte; y Patricia del Carmen Hernández Gómez, del sexto grado, grupo C con el cuento Hospital.

El certamen fue un éxito, pues contó con la participación de la mayoría de los niños de la escuela. “Únicamente se obtuvieron los dos primeros lugares de cada categoría: la A perteneció a niños y niñas del 1° y 2° grado. La categoría B fue para niños y niñas del 3° y 4° grado, y la categoría C estuvo dirigida a niños y niñas del 5° y 6° grado”, indicaron.

Agregaron que el jurado calificador tomó en cuenta el ritmo, la creatividad y la originalidad de las propuestas. “Los niños recibieron felices y orgullosos su reconocimiento, de manos del profesor Erais Vicente Salinas, director de la escuela. Los organizadores del evento agradecen a los padres de familia que apoyaron motivando a sus hijos a participar, así como al personal docente que se sumó a esta actividad”, detallaron.

“Indudablemente, nos queda un buen sabor de boca, porque se cumplieron los objetivos trazados para este primer evento, que eran los de promover el hábito de la lectura y la escritura, considerando que el saber fortalece la mente y el espíritu”, sostuvo el maestro Gilberto Méndez Espinosa.

Añadió que “no nos sorprenderá que en el próximo evento se edite un libro, por la calidad de los textos de los niños participantes. Cabe mencionar que los organizadores no cuentan con recursos para este tipo de eventos, por lo que tienen a bien agradecer la donación de los libros de su autoría a los poetas Ulises Flores y a Mirtha Luz Pérez Robledo, para la premiación; así como al propietario de la papelería Chavelita por los detalles obsequiados que se sumaron al paquete que se entregó a los ganadores de cada categoría”.