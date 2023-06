Alumnos exponen sus obras en Caleidoscopio

Los alumnos del Taller de Dibujo IV, que imparte el maestro Shingo Kuraoka en la licenciatura de Artes Visuales de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), inauguraron la exposición “Nuestra muerte no es el final”, en las instalaciones de Caleidoscopio Galería Taller.

En la citada muestra participan Ariana Cruz Rivera, Artemis Balbuena Bermúdez, Carlos Alejandro Méndez, Cristhoper Ulises Meza, Diana Grisel López, Diana Jaquelín Fuentes, Enrique Rafael Guillén, Estefany Diana Márquez, Israel de Jesús Aquino, Maximiliano Silva Aguilar, Melanie Socorro Tinoco, Paola Alejandra Ortega, Rangel Uriel Flores Cancino y Samara Aleira Valencia.

Shingo Kuraoka adelanta que se trata de una fascinante exhibición de dibujos creados por los estudiantes que cursan el taller que imparte en la Unicach. “Este notable escaparate artístico se adentra en los conceptos eternos y siempre misteriosos de la vida y la muerte, temas que han acompañado a la humanidad a lo largo de su historia”, dijo el maestro.

Refirió que en esta muestra “los artista presentan sus interpretaciones personales y culturales de los citados temas, cada uno de ellos explorando estas ideas desde su propia existencia, creencias y preguntas. Los visitantes serán testigos de una amplia gama de técnicas de dibujo, que ilustran desde las presentaciones más literales hasta las más abstractas, creando un entorno visualmente impresionante y emotivamente conmovedor.

Sostiene que “Nuestra muerte no es el final” es una afirmación que insta a considerar la muerte no como un final sino como un punto de transición. “Este concepto se enraíza profundamente en la cosmovisión mexicana, en que la muerte se percibe como parte integral del ciclo de la vida y no como su conclusión”, abunda.

Finalmente, Kuraoka detalló que los artistas participantes han aprovechado el espacio para explorar, reinterpretar y desafiar las nociones preconcebidas sobre la vida y la muerte, proponiendo nuevas perspectivas y posibilidades.

Los interesados en ver la exposición pueden acudir a las instalaciones de Caleidoscopio Galería Taller, ubicadas en la calle 2ª Poniente Norte número 447, en Tuxtla Gutiérrez.