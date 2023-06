Reflexiona sobre la identidad

Caleidoscopio Galería Taller es el espacio en el que Erick Oswaldo Díaz presenta su serie “Elle, identidad y reflexión”, la cual fue inaugurada la tarde del sábado 17 de junio.

Al respecto, el texto de sala escrito por Emi Marín indica: “Cuando nos detenemos a contemplar el panorama actual con cada una de las batallas que diversos grupos discriminados cuestionan, puede que se nos olvide que muchos de esos sucesos históricos importantes no siempre tienen grandes pelotones, y no siempre están atestados de armas mortales; no siempre buscan erradicar, manipular o convencer maquiavélicamente a las masas, atándolas a un fanatismo extremista que tarde o temprano cobrará víctimas”.

Asimismo, expresa muchas de esas revoluciones a las que alude en el inicio de su texto surgen de un interés genuino. “Operan desde el amor, la solidaridad y la empatía hacia todas aquellas personas solas en un mundo que no está hecho a su medida y que, por el contrario, está repleto de una sociedad obsesionada con córtales las alas y quemar en leña verde a quienes se atrevan a ser diferentes o abrir el capullo y volar y hacerse visibles”, añade.

“Apenas hacen ruido, pero tarde o temprano despiertan, se hacen carne y paulatinamente todas esas historias ignoradas, reprimidas y violentadas encuentran una voz, porque no hay veneno más letal que el silencio. A veces es muy difícil reconocer que donde hubo paz, existió intolerancia y la búsqueda de los derechos y libertades no estuvo exenta de negación y muerte”, expresa Emi Marín.

De igual forma, expone que el presente de toda la realidad planteada en su texto está visible en la muestra “Elle, identidad y reflexión”, la cual es una historia para contar otras historias, de otras personas que han existido, existen y seguirán existiendo entre nosotros, y un pequeño granito de arena para esas luchas por los derechos de todos en el mundo.

En esta serie, el creador Erick Díaz presenta varios cuadros de su autoría con técnicas como el retrato, el autorretrato y la figura humana, por invitación de Luz Martínez y Juan Betanzos, fundadores de Caleidoscopio.