Señalan discriminación hacia aristas

A través de redes sociales, creadores escénicos como Carlos Ariosto y la dramaturga Damaris Disner criticaron que la convocatoria del Premio Regional de Dramaturgia Carlos Olmos esté dirigida únicamente a personas de entre 18 y 35 años de edad.

“Bien limitada la edad en la convocatoria Carlos Olmos. ¿Qué ondas? ¿Por qué hacen eso? La dramaturgia es de los géneros que menos convocatorias tiene, y como alguna vez le escuche decir a mi querido maestro Jaime Chabaud, ‘éramos pocos y abortó la abuela’”, comentó Disner.

Ante esta publicación, creadores como Tania Peña, Patricia Fonseca, Lupita Calvo, Darinka Ramírez, Eduardo Marcial Corzo, Bárbara Maya y Laura Jiménez Abud manifestaron que comparten el mismo sentir.

Carlos Ariosto también expresó su descontento. “El campo de las artes ya está limitado como para limitarlo más. Necesitamos más gestores y promotores en puesto claves. Foros de debate. Más acción y menos simulación”, opinó.

La directora del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), Maritsa Maranto Zepeda, al ser cuestionada por un medio de comunicación local sobre el tema, declaró: “¿De hecho, si ustedes se dan cuenta en las convocatorias que son de primera emisión o de primer relanzamiento, esto pasa con la de Artes Plásticas (Salón de la Plástica Chiapaneca), que tienen un límete de edad porque son lineamientos, son las primeras convocatorias”.

Asimismo, indicó: “¿Qué es lo que hacemos para que una convocatoria tenga registro y pueda dársele continuidad? Es meterla a un proyecto y que quede institucionalizado, y en estos no alcanza, digamos, una bolsa como la del (premio) Jaime Sabines, que es de 100 mil pesos. Lo que se propone es que esta convocatoria vaya creciendo. Si no lo hacemos de esta manera, tenemos premios que desaparecen y ya no se les da continuidad. Entonces, los incluimos en un proyecto que vayan creciendo. De acuerdo a la cuestión administrativa de cada uno, nos dice a qué puede dársele continuidad”.

Cabe destacar que la titular del Coneculta no ahondó en los lineamientos que dejan fuera a los postulantes mayores de 35 años. Por su parte, creadores afirman que la dramaturgia es de las disciplinas que tienen menos convocatorias.

Sí habrá publicaciones

Respecto a las seis convocatorias literarias lanzadas recientemente por el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, se ha señalado que en el apartado de premiación no se especifica si serán publicadas las obras ganadoras, como anteriormente se indicaba.

Ante esto, Maranto Zepeda aseguró que sí se publicarán, porque es uno de los beneficios que brinda el ganar dichos reconocimientos, y para ello el Coneculta cuenta con la Dirección de Publicaciones.