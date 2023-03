Chiapaneca sorprende en NY-París Fashion Week

Johanna Ortiz Kim Shui A.W.A.K.E MODE

La modelo Diana Zenteno, tuxtleca de 21 años de edad, fue uno de los rostros nuevos que sorprendieron en las pasarelas del Fashion Week 2023, con su mirada penetrante, su cuerpo estilizado y sus dotes para desfilar. En entrevista para Cuarto Poder, platicó acerca de su experiencia y de lo fundamental que ha sido el apoyo de sus padres.

¿En qué momento de tu vida sientes que te encuentras actualmente?

En este momento siento que estoy al principio de una etapa muy importante en mi carrera, en la que le tengo que poner todas las ganas para poder superarme cada día más.

Has desfilado en la Fashion Week de Nueva York y en la de París. ¿Qué tal fue la experiencia? ¿Qué es lo que más te gustó de cada una?

Fue algo completamente nuevo para mí. Fue una experiencia en la que aprendí todos los días. En Nueva York me gustó que llegué siendo una cara completamente nueva, entonces tuve mi canvas en blanco para empezar a pintar mi historia en esta industria. Y en París tuve la oportunidad de tener un poco más de experiencia y de seguir aprendiendo de cada una de las personas que tuve el honor de conocer.

¿Cómo y cuándo comenzó la idea de modelar? ¿Fue siempre tu sueño de infancia?

Desde chica siempre fue algo que me llamaba mucho la atención, pero no tenía los conocimientos necesarios acerca de la industria como para ejercer profesionalmente, hasta hace un año, que firme con mi agencia en Ciudad de México (New Icon) y ellos me han ayudado en todo este proceso.

A tu corta edad puede que muchas cosas te deslumbren. ¿Cuál es

la clave para tener los

pies en la tierra?

Recordar tus raíces, recordar quiénes han estado contigo desde el principio apoyándote, y ser muy agradecida con las personas que han aportado un granito de arena en formar quién eres.

¿Cuáles son los consejos y recomendaciones que has recibido y te han ayudado ahora que estás en la industria del modelaje?

Que siempre tienes que dar todo de ti, pero nunca exigirte de más cuando ya lo estás dando. En esta industria siempre habrá incertidumbre al momento de los castings, pero es algo que se sale de tu control y no debe causarte algún pesar. Siempre estando segura de quién eres, triunfarás.

¿Has tenido alguna modelo favorita en quien te hayas inspirado?

Crecí viendo a las icónicas “ángeles” de Victoria’s Secret, y creo que ver lo seguras en sí mismas que se veían fue algo que se me quedó grabado para toda la vida, entonces no sé si podría escoger sólo a una.

¿Cuál es tu estilo de vestir favorito para el día a día, para un acto importante y para una fiesta?

Mi estilo suele variar un poco. Para el día al día, opto por opciones más románticas y femeninas. Para un acto importante, me voy por lo clásico y elegante; y para una fiesta, con lo que me sienta más cómoda, ya que eso siempre te ayudará a proyectar confianza en ti.

¿Qué papel ha desempeñado tu familia a la hora de tomar decisiones importantes como dedicarte al modelaje?

Mi familia siempre ha sido y será mi apoyo más grande. Sin ellos no lograría nada. Siempre han apoyado mis decisiones dándome consejos y palabras de aliento.

¿Cuál es la clave para lograr acomodar tus tiempos entre el modelaje y lo académico?

La clave de todo es saber pedir ayuda. Todos necesitamos una mano de vez en cuando. No se puede con todo. Es importante saber pedir ayuda cuando se necesita, para poder lograr tus objetivos.

¿Cuáles son tus proyectos? ¿En qué desfiles, campañas y acontecimientos de moda te podremos ver?

Por el momento voy viviendo mi carrera día a día y estoy muy feliz de haber logrado lo que me propuse para mi primera temporada. Ya veremos qué pasa en la siguiente.

Eres la primera chiapaneca en modelar en las Fashion Weeks. ¿Qué sientes y qué puedes aconsejar a otras jóvenes que comparten ese sueño?

Me siento muy bendecida de poder representar a mi bello estado y poder demostrarle al mundo que si te lo propones, puedes lograr lo que sea con mucho esfuerzo y dedicación. Lo que puedo decir a las jóvenes es que no es fácil, pero los objetivos siempre se pueden alcanzar si realmente lo quieres lo suficiente. Todo se trata de tener mucha paciencia y muchas ganas de mejorar.

Diana Zenteno desfiló portando prendas de...

Johanna Ortiz

Es la primera diseñadora latina en crear una colección en colaboración con H&M, además de ser pionera en llevar su firma al siguiente nivel cuando ingresó al exclusivo grupo de marcas que pertenecen al Trunkshow de Moda Operandi, un servicio pre-order de la plataforma de retail.

Kim Shui

Es una diseñadora neoyorquina que ya forma parte por su talento de la lista de Forbes en talentos menores de 30 años.

LaQuan Smith

Su trabajo distintivo despertó el interés de los íconos de la moda y las celebridades que están catalogadas como risk takers, incluidas Beyoncé, Rihanna, Lady Gaga y Kim Kardashian, quienes fueron sus primeras seguidoras.

A.W.A.K.E MODE

La firma creada por la diseñadora londinense Natalia Alaverdian, tiene como objetivo producir piezas únicas que mezclan moda, arte, sofisticación y comodidad para que puedan adaptarse a la vida diaria de una mujer.

ChenPeng

Es la marca del joven diseñador chino, con base en Londres, Peng Chen. Durante la semana de la moda presentó una nueva colección para este invierno 2023 donde demuestra que el frío puede estimular tu armario con prendas de abrigo creativas superdivertidas.

Frederick Anderson

Celebridades como las Kardashian o Emma Roberts han permitido que las vista, y encuentre el look perfecto para ellas.

Indonesia Now

Un grupo de diseñadores de moda indonesios, los cuales se mantienen al día con cambios y tendencias estacionales, manteniendo su identidad y evitando ser un lugar común