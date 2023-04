Anna Starobinets nacio´ en Moscu´ en 1978. Es periodista en la revista Russki Reporter, escritora de obras disto´picas y metafi´sicas, así como de libros infantiles, y guionista de cine y televisio´n. Estudio´ en el Liceo Oriental y en la Universidad Estatal de Moscu´.

Con tan solo 27 an~os, publico´ su primer libro, Una edad difi´cil (2005), ti´tulo al que siguieron Refugio 3/9 (2006); El vivo (2011), ganador del Utopiales European Prize en 2016 y de la distincio´n ucraniana International Assembly of Sci-fi The Portal; La gla´ndula de I´caro (2013), National Bestseller Prize de Rusia; Catlantis (2015), un relato para nin~os, Libro del An~o para The Observer en Reino Unido; la saga Beastly Crime Chronicles (2015, 2016), y Tienes que mirar (2017), novela autobiogra´fica en clave de no ficcio´n que publica ahora Impedimenta y que fue finalista del Premio Nacional de Bestseller 2018.

Sinopsis

Tienes que mirar es uno de esos libros que se conservan en la memoria, que se subrayan, se comparten, se suben a las stories y al feed y no dejas de recomendar una y otra vez. La autora, la periodista y escritora rusa Anna Starobinets, comparte su experiencia cuando, embarazada, diagnostican a su bebé un defecto congénito en los riñones incompatible con la vida. Ahí comienza un periplo doloroso y absurdo por la sanidad rusa que concluye con un aborto en Alemania, donde empieza el duelo por su pequeño. Brutal, emocionante y demoledor.

Lo que comienza siendo la crónica de un embarazo malogrado, acaba convirtiéndose en una verdadera historia de terror. Starobinets narra con extrema dureza y desgarradora humanidad el peregrinaje por las instituciones sanitarias de su país, su posterior viaje a Alemania y el duelo por el hijo perdido. Tienes que mirar desencadenó una tormenta en Rusia cuando se publicó, ya que se atrevía a abordar el tabú del poder que tienen las mujeres sobre su propio cuerpo. Una historia de dolor y de resistencia tan audaz como clasificadora, tan intensa como real, sobre un trauma silenciado.