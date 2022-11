La Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM) y su coro rendirán tributo al emblemático cantante británico Freddie Mercury, líder del cuarteto Queen con un concierto gratuito el próximo 10 de noviembre en el Teatro Quimera de Metepec.

Bajo la batuta de su director general, Rodrigo Macías y el Coro Polifónico del Estado de México, dirigido por Manuel Flores, la agrupación mexiquense interpretará canciones como “Bohemian rhapsody”, “Another one bites the dust”, “Killer queen”, “Fat bottomed girls”.

Así como “Dont stop me now”, “Crazy little thing called love”, “Somebody to love”, “We will rock you”, “We are the champions”, “Under pressure”, “I want to brake free” y “Show must go on”, señalaron mediante un comunicado.

El Patronato de la Orquesta Sinfónica del Estado de México impulsa y promueve a la orquesta y su oferta cultural a nivel nacional e internacional.

El concierto también es una oportunidad para visitar el teatro, inaugurado el año pasado y con un aforo de mil 830 personas, que cuenta también con una librería del Fondo de Cultura Económica y con una serie de murales que forman parte del programa “Metepec, Galería Mural”.