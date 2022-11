Julio José Iglesias vuelve a las pistas del amor tras conocer a quién considera su alma gemela. Hace cinco meses que conoció a la bellísima brasilera Vivi Di Domenico y se mostró feliz en Miami. El hijo de Julio Iglesias presentó a su nueva novia en el maravilloso hotel de Hard Rock edificado con forma de guitarra.

“La conocí a través de unos amigos comunes de mi primo Álvaro” y seguía “Su sentido del humor, le gusta el deporte como a mí, pensamos de forma muy parecida en casi todos los temas importantes de la vida. ¡Hasta tenemos el mismo signo zodiacal!” decía Julio Iglesias Jr. respecto a su nueva relación.

El cantante se separó a principios de 2021 de Charisse Verhaert, pero aún así considera a su exnovia como su mejor amiga. “No me importaría casarme de nuevo. Deseo que todo vaya bien con Vivi y que podamos formar nuestra familia. Quiero ser padre. Es una experiencia que no me gustaría perderme”, se explayaba con relación a sus planes a futuro. A pesar de haber estado ocho años con su ex, nunca tuvo un hijo y ahora parece estar más decidido que nunca.

Vivi tuvo también oportunidad de referirse a sus sentimientos públicamente. Ella expresaba: “Es la mejor relación que he tenido y espero poder pasar toda mi vida junto a él”.