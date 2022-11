Hace más de 20 años que Alejandro González Iñárritu no vive en México, luego de que emigró a Estados Unidos buscando más oportunidades profesionales, tras el boom que significó Amores perros, su ópera prima, pero eso no significa que no sienta a su país. “No hay nadie más mexicano que el mexicano que deja el país, porque cuando lo dejas, se te acumulan ausencias, la presencia del país se hace más poderosa, hay nostalgia, melancolía”, dice el cineasta. “Hay un sentimiento de pérdidas. Mi familia y yo emigramos hace 21 años, ha habido premios, crecimiento, pero también muchas conversaciones, dificultades, incertidumbres”, destaca.

Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, que inauguró el 20 Festival Internacional de Cine de Morelia, es su regreso profesional al país. En ella, a través del personaje de Silverio (Daniel Giménez Cacho), pone a un documentalista radicado en el país del Norte y quien intenta reencontrarse con México a través de hechos históricos como la guerra con Estados Unidos y la relación entre ambas naciones, la conquista española y problemas cada vez más persistentes como la migración y los desaparecidos.