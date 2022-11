Mon Laferte lo dice convencida y con una gran sonrisa en el rostro, “es bien bonito casarse”, suceso que viene a coronar un año de transformaciones en su vida, en el cual pasó de ser una artista dedicada a su música, a convertirse además en madre y esposa, sumando a esto el haber regresado a los escenarios en con una extensa gira que está en su etapa final.

“El curso de mi vida ha tomado un curso bien bonito, de crecimiento no solo laboral y profesional, sino también personal, el estar aprendiendo día a día a ser madre, que es maravilloso, y el poder seguir haciendo las dos cosas, trabajar y tener bebés, que no es fácil, pero aun con las dificultades es lindo, ahora quiero seguir haciendo música”, dijo Mon Laferte, durante un encuentro con la prensa para dar a conocer la etapa final de su gira.

La cantante aceptó que antes no tenía en la mente el deseo de casarse, pero al conocer a Joel Orta, su ahora esposo, todo cambió y quiso llegar al altar con él, tal y como lo hizo hace una semana. “Es lindo hacer una ceremonia, es lindo el acto de juntarte con todas las personas que son importantes en tu vida, y contarles que elegí a Joel para que me acompañe, que es el papá de mi hijo y quiero estar con él el mayor tiempo posible y apoyarnos mutuamente, es bonito compartir esto con la gente que amas”.

Mon consideró que aquellos que la han criticado por haberse casado siendo feminista, posiblemente no están informados sobre lo que es este movimiento, porque está ideología no está peleada con el matrimonio. “No creo que choquen, para mi entender el feminismo es que las mujeres podamos tener la libertad de hacer lo que nos venga en gana, ya sea casarte, no casarte, rasurarte o no rasurarte, abortar o no abortar, pero lo principal es que no queremos que nos violen, que abusen de nosotras, entonces no me hace sentido, aunque yo me case sigo pensando que podemos decidir sobre nuestro cuerpo”.

La cantante señaló que a pesar de ser mamá sigue apoyando el derecho a abortar y si ella quiso casarse de blanco, nadie puede criticarla porque fue su decisión y nadie puede decirle qué hacer, por eso se le hace absurdo que la critiquen por haber pasado por el altar.

La maternidad cambió a Mon Laferte

La cantante también compartió que a partir de su maternidad hubo un cambio creativo en ella, porque durante su embarazo le costaba trabajo escribir o pintar, pero al llegar el pequeño Joel ahora lo que le hace falta es tiempo para aterrizar todos los proyectos que tiene en mente, porque además de estar en medio de una gira, el ser mamá ocupa gran parte de su tiempo.

De igual manera se dijo muy contenta por su nominación a los Latin Grammy, en la categoría Canción del Año por el tema “Algo es mejor”, un reconocimiento que de ganarlo lo compartiría con su equipo, y aceptó que fue una nominación que no esperaba, pero la recibe con mucha humildad.

La intérprete compartió las fechas que siguen de su gira, el 25 de noviembre en Mérida, el 26 en Cancún, 2 de diciembre en Tijuana, el 8 de diciembre en la Ciudad de México, donde se suponía terminaría su tour, pero lo hará el 10 de diciembre en Oaxaca.