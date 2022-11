Luego de su éxito en la telenovela Corazón guerrero, en donde interpretó a Elisa Corzo, Gabriela Spanic se encuentra concentrada en sus nuevos proyectos, la promoción de su libro y el apoyo incondicional a su hermana gemela, Daniela. En estos últimos días, la hermana de la protagonista de Prisionera ha sido víctima de un ataque de una persona sin identificar, que la ha golpeado en la misma zona de la cabeza donde hace años recibió una operación por un derrame cerebral.

En su más reciente presentación en el programa ¡Siéntese quien pueda!, que transmite UniMás, Gaby Spanic hizo una confesión que dejó a todos sin palabras. “Quiero que me cuentes, por favor, honestamente y con nombre y apellido, cuál fue el galán que más rico te besó en una telenovela”, fue el pedido de Alejandra Jaramillo en la emisión.

“Te voy a dar tres nombres para que se te haga más fácil escoger”, agregó la comunicadora ecuatoriana y además le sugirió: “Ahora si tienes otro también me lo puedes decir”. Los enumerados del momento intrigante fueron entonces: Fernando Colunga, Saúl Lisazo y Francisco Gattorno. A lo que la principal respuesta de Spanic fue: “No me acuerdo, fue tantos años atrás que no me acuerdo”.

El beso que puso nerviosa a Gaby Spanic

Alejandra, insistente, siguió indagando en su pregunta y le reformuló la consulta: “¿Algún beso que te haya marcado, que te haya removido?”. Y es ahí donde vino la respuesta de parte de la actriz de 48 años. “Me puse hasta nerviosa, pero no fue con ninguno de los tres”, reveló. La duda de los presentes y los televidentes quedó saldada cuando la venezolana soltó el nombre del galán: “Con David Zepeda”.

Uno de los momentos a los que se refirió Gaby en el programa, fue el que se produjo cuando ella y el actor de 49 años, formaban parte del elenco de la telenovela Soy tu dueña, junto a Lucero y Fernando Colunga. En las grabaciones, la dupla tuvo que besarse algunas veces y una de ellas es la que ha mencionado la hermana de Daniela Spanic en ¡Siéntese quien pueda!.