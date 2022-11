¿Dulce María está peleada con Maite?

La boda de Maite Perroni y Andrés Tovar, además de causar sorpresa, también generó polémica, pues a pesar de que los integrantes de la exitosa agrupación RBD fueron invitados a la celebración: Dulce María y Alfonso Herrera, no acudieron al festejo, lo que logró que se hicieran especulaciones de que había un distanciamiento entre ellos o incluso una pelea, sin embargo, fue Dulce quien hizo frente a los señalamientos.

Fue el pasado 9 de octubre cuando Perroni consagró su matrimonio con el empresario en una fiesta privada, en donde estuvieron presentes Chistopher Uckermann, Anahí, y Christian Chávez. Durante un encuentro con medios, Dulce reveló que no le fue posible acudir porque tenía situaciones laborales pendientes: “Hago talleres de dirección y lo de música lo hago los fines de semana, entonces no pude asistir”, contó.

La mujer de 36 años agregó que le hubiera gustado ver en persona a Maite vestida de blanco, pero que aun así se veía hermosa: “De corazón estuve ahí, le estuve mandando mensajitos”. También explico que aunque a los fanáticos les gustaría ver a todos los integrantes juntos más seguido, esto no es posible por las exigencias de trabajo de cada uno, incluso recordó que cuando ella se casó en el 2019 ninguno de los actores pudo ir. “En mi caso, a mi boda no fue ninguno. A veces tienes ganas de estar y por trabajo, o por diferentes circunstancias, no puedes estar. Bueno, siempre va a ser así porque la gente quiere vernos pegados y sería muy bonito. Creo que también en el fondo quisiéramos vernos más, pero no fue posible. Pero sí, te acostumbras a que a veces no puedes hacer mucho”, dijo.

Por otra parte, externó agradecimiento a los fanáticos que aún los recuerdan y que siguen escuchando sus canciones.