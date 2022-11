El próximo 15 de enero Ignacio López Tarso llega a la edad de 98 años, por lo que asegura firmemente: “Yo no quiero saber nada de la muerte todavía, me faltan muchos años según yo. Me faltan dos para cumplir cien y cumplirlos como estoy, que puedo valerme por mí mismo, no cualquiera”.

El actor de películas como Nazarín (1959) y El hombre de papel (1963), dijo estar muy bien de salud y por eso todos los días a la hora de levantarse de la cama, agradece el estar vivo.

Cuando se le preguntó sobre su excelente salud, López Tarso recordó que hace muchos años un doctor le preguntó que si le gustaba vivir, y cuando le respondió que era lo que más le interesaba, de inmediato le dijo que necesitaba dejar de beber, fumar, de consumir lácteos, cosas ácidas y picantes, y al otro día de inmediato puso en práctica este desafío. “Dejé el coñac, dejé los puros, dejé el café express, dejé todo lo que más me gustaba y me dediqué a vivir, y he vivido hasta los 97 años”, expresó el actor.

Pocos minutos antes de dar esta declaración, Ignacio López Tarso acababa de ofrecer una función de la puesta en escena Macario, en el teatro Ernesto Gómez Cruz, en la Unidad Tlatelolco, donde le público no solo estuvo compuesto de adultos, también de niños y niñas que asistieron a verlo, después de haber salido a la calle disfrazados a pedir “calaverita”; y que sorprendentemente estuvieron atentos y divertidos con su actuación, porque además de ya no usar el libreto, se daba el permiso de hacer comentarios chistosos que agradaron a este público joven.

“Pocos somos los privilegiados, poco hemos tenido el honor de contar esta historia de Macario, pero que además no solo lo pudimos ver en blanco y negro sino en persona, entonces espero que sientan el mismo orgullo y privilegio que en este momento estoy sintiendo yo”, expresó Sandra Cuevas, alcaldesa de la Cuauhtémoc, después de que López Tarso recibiera una ovación y un prolongado aplauso de pie, por su actuación esa noche que fue como un pequeño homenaje a su trayectoria.

Su regreso a los escenarios

El actor estuvo muy contento con el público, porque, dijo, fue ideal, ya que los espectadores guardaron silencio y estuvieron atentos a la obra, pero sobre todo aplaudieron muy fuerte. También dijo que ya extrañaba los escenarios, porque debido a la pandemia estuvo casi tres años abajo del escenario y el actuar es para él alimento para el alma.

López Tarso explicó que esta puesta en escena ha estado con él a lo largo de su carrera, ya que lo ha llevado a recorrer el mundo y recordó muy especialmente su estancia de mes y media en la India, donde fue invitado a un festival de teatro y Macario gustó mucho, pero señaló que la primera vez que supo de esta historia fue en 1959, cuando filmó la película bajo la dirección de Roberto Gavaldón.

Ahora que ya se sintió bien y seguro de salir a trabajar en los teatros, Ignacio López Tarso comentó que fuera de lo que hace en estos recintos, no tiene más proyectos por el momento. “La televisión y el cine me ha olvidado por completo, lo que estoy haciendo lo hago virtual, a través del internet, ese camino que he descubierto gracias al apoyo de Juan Ignacio, mi hijo, que conoce eso muy bien. No necesito hacer llamados (a los productores) ni nada, porque ya saben que pueden llamar, pero no lo hacen y eso quiere decir que no se ha interesado ninguno de ellos para que yo participe en algo. No me llaman ni en televisión, ni en cine, entonces voy a seguir en teatro”, indicó.

Junto a su hijo Juan Ignacio Aranda, con un equipo de video muy básico y desde su casa, ha realizado siete obras de teatro que se realizan en un acto y que aseguró están muy buenas. Tampoco quiere que hagan una bioserie de su vida, porque piensa que hay muy buenos escritores en el mundo para contar otras historias y no le gustaría repetir lo que ya dijo en el libro Hablemos de teatro, que publicó su hija Susana López.

A pesar de ser viudo desde el 2000, cuando su esposa por 50 años Clara Aranda falleció a causa de un enfisema pulmonar, López Tarso no está buscando el amor. Aunque siempre se ha enamorado de sus coprotagonistas en el cine, el teatro o la televisión, el actor no estar buscando pareja, porque tiene muy buenas amigas, según dijo.