La exconductora Talina Fernández, también conocida como la “dama del buen decir”, hizo fuertes revelaciones sobre Televisa, la empresa donde laboró por 46 años, pues recordó que la corrieron de un momento a otro y no le pagaron ni un peso por su antigüedad laboral.

En una entrevista para el programa Chismorreo, la famosa dejó al descubierto los supuestos actos de la televisora, y aseguró que a su hijo Coco Levy, quien fue acusado de abuso sexual por la actriz Danna Ponce, también le sucedió lo mismo, pues tras la denuncia legal de la artista, el productor salió de la empresa. “Sé que Televisa, mi casa por tantos años, lo corrió. Después de 40 años de trabajo, sin liquidarlo. A partir de ahora ya no tengo ninguna relación con ellos. A mí tampoco me liquidaron y yo le trabajé a Televisa 46 años”, expresó.

Asimismo, consumó a lo largo de su carrera diversos éxitos, pues condujo programas como Nuestras realidades, con Ricardo Rocha; Caras y gestos (1977), un proyecto que llegó a ser uno de los más exitosos de la televisión mexicana, Noche a noche (1983), además de hacer transmisiones de los premios Óscar, Miss Universo y también se unió a proyectos de comedia musical como Todo se vale junto al actor Rafael Banquells.

Inocente

Recientemente la hemos visto en Master Chef, y también fue invitada anteriormente como conductora para el programa matutino Sale el sol, de donde también la despidieron. Fernández explicó en la misma plática, que confía en la inocencia de su hijo porque considera que la denuncia tanto de Ponce como de otras mujeres que salieron a dar sus presuntos testimonios, fueron incitadas por “pseudofeministas” debido a que “hay una venganza de las mujeres en contra de los hombres”.

“La muchachita que lo acusó, creo que lo acusó por agarrarle las ‘shifers’, los ‘chicharrones’, y yo no sé si se quería hacer famosa, si quería dinero, si las pseudofeministas le dijeron ‘sí, demándalo, demándalo’, porque hay una situación de venganza en las mujeres que se presumen como feministas que no lo están haciendo bien, que no lo están haciendo con base en la verdad, que están aprovechando para vengarse”, dijo.