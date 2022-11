La actriz Daniela Castro, quien ha obtenido numerosos papeles como villana en melodramas mexicanos, fue detenida en un centro comercial de San Antonio Texas en el 2018 por presuntamente robar 700 dólares en prendas de una reconocida marca. Hoy, cuatro años después de que pasara por uno de los momentos más tensos de su vida, la famosa regresó a la tienda y posteó la fotografía en redes sociales.

En aquel entonces, diversos medios nacionales reportaron que la mujer de 53 años había sido acusada de sacar de su bolsa ropa de la tienda Saks, ubicada en el centro comercial The Rim Shopping Center. De acuerdo con una ficha que salió a la luz, la protagonista de Lo que la vida me robo fue citada a declarar, días después, ante las autoridades de la región para resolver si había sido culpable o no.

Durante el juicio, el fiscal que llevó el caso de la actriz desestimó los cargos que enfrentaba tras no encontrar las pruebas suficientes que la señalaran como culpable, por lo que también se dio a conocer que pagó una fianza de 800 dólares para salir y seguir su caso en libertad.

Para 2019, Castro expresó durante una conferencia de prensa que pese a que se trató de una experiencia que no la llevó a la depresión, fue algo inesperado, pero confiaba que en algún momento se sabría la verdad.

“Fue una experiencia injusta que tuve que vivir, tan injusta que a todos ustedes se les entregó mi resolución de inocencia. Bueno, yo lo tomo como una experiencia en 30 años de carrera en la que había tenido un historial limpio, esto solo es un punto negro en mi trayectoria”, contó.

Posteriormente, La “villana” también demandó a la tienda por la acusación.

Daniel vuelve a Saks

En Instagram, la famosa compartió el video en el que se ve frente al mostrador comprando algunos artículos, esto mientras de fondo suena el tema “Viva la vida” de la banda británica Coldplay. “En la vida, la verdad y justicia siempre sale a la luz. —2 de noviembre 2022— ¡Los amo!”, escribió a un lado de la instantánea.

El acto de la actriz provocó felicitaciones de otras personalidades del mundo del espectáculo como de la cantante Gloria Trevi. Por otra parte, sus hijas Daniela Ordaz y Alexa, quienes han seguido los mismos pasos de su madre con respecto a la carrera artística, también celebraron a la famosa.