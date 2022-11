Este año la Feria del Libro Infantil de Bolonia, Italia, realiza una gira mundial y en su segunda parada, en la Feria Internacional del Libro de Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos, conversó sobre los distintos planes que tiene para su visita en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

En la edición 36º del encuentro librero mexicano habrá una edición especial de Illustrators Survival Corner, un espacio no solo dedicado a profesionales de la ilustración, sino también para aspirantes de este trabajo, en el que profesionales italianos ofrecerán talleres y ejercicios para sobrevivir en esta profesión. Ahí participarán Giacomo Benelli e Ivan Canu, autores del libro Illustrators Survival Guide, dice Chiara Bandini, del equipo de relaciones públicas de la feria italiana.

También habrá una colaboración con Bologna Licensing Trade Fair, un evento que ayuda a los autores, ilustradores y otros creadores de libros a llevar sus historias a otros negocios, como la industria del cine, juguetes, líneas de ropa o aplicaciones, entre otros.

Como parte del programa, estará el director artístico de la editorial italiana Feltrinelli, para hablar sobre el oficio del ilustrador. Además se ofrecerá la conferencia “Libros que incluyen y acogen”, en la que se hablará sobre el rol que los libros infantiles para exponer temas contemporáneos a los jóvenes lectores.

La feria especializada en ilustración infantil presentará la exposición “Out of silence”, una selección de “libros sin palabras”, una tendencia que está cobrando fuerza en la literatura infantil, explica Bandini, través de la que se pueden explicar temas más oscuros y difíciles para los niños como el cáncer, como se ve en Gemelle, de la ilustradora Lisa Riccardi; y la guerra, como en 45, de Maurizio A. C. Quarello, y Come questa pietra. Il libro di tutte le guerre, de Alessandro Sanna.

“Son muy pesados y podría pensarse que es más complicado al no tener palabras, pero los autores logran abordar estos conceptos difíciles porque dan libertad a la imaginación del lector para comprender estas historias”, agrega Bandini.

También estará la exposición “Una mirada a la ilustración italiana”, que presenta una serie de ilustraciones de 20 de los artistas italianos “más interesantes” que han participado en la feria infantil y han sido galardonados en el mundo.

La presencia de la Feria del Libro Infantil de Bolonia en el país árabe se debe a que Italia es el país invitado de honor en la edición 41 de la Feria Internacional del Libro de Sharjah. Este encuentro literario es el más relevante en Medio Oriente, reuniendo editoriales de Arabia Saudita, Irak, Líbano, Qatar, Israel, así como países del continente africano.

La SIBF (por sus siglas en inglés), estará abierta al público hasta el 13 de noviembre, para después alistarse y partir a la ciudad de Guadalajara a finales de mes, pues es la invitada de honor de la FIL.