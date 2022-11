Marisol Schulz, directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, celebra el retorno de este encuentro por el programa literario que reunirá a más de 600 escritores de 45 países, que encabezan Mircea Cartarescu, Adonis, Irene Vallejo, Alberto Manguel, Sergio Ramírez, Leonardo Padura y Luisa Valenzuela, entre otros, pero también por el emirato árabe de Sharjah, como Invitado de Honor, y los 69 foros de FIL Pensamiento, que reunirán a más de 250 intelectuales y pensadores de todo el mundo.

“Más allá del potente programa literario, y de que tenemos más de 3 mil actividades en nueve días, en las que participan más de 600 escritores, el programa de esta edición se compensa con los más de 250 intelectuales de todo el mundo que estarán en 69 foros FIL Pensamiento. Viene gente como Michelle Bachelet, Yolanda Díaz, Maximo D’Alema, y los grandes intelectuales mexicanos como Krauze, Aguilar Camín, Woldenberg, Silva-Herzog, Denisse Dresser, de todas las tendencias políticas, porque la feria está abierta a todas las maneras de pensar y a todas las maneras de sentirse en el mundo, así lo ha hecho durante 36 años”, afirma Marisol Schulz.

En entrevista, la editora, asegura categórica que “lo único que no vamos a permitir son actividades o personas que inciten al odio; fuera de eso que podría generar violencia, para todo lo demás la feria está abierta”. Entre los varios ciclos que Schulz celebra de esta 36 edición que se realizará del 26 de noviembre al 4 de diciembre en Expo Guadalajara, están el Festival de Letras Europeas, que organiza la FIL en conjunto con las embajadas de la Unión Europea —que será el Invitado de Honor en 2023—; el Salón de Poesía, con Adonis a la cabeza; Centroamérica Cuenta, con escritores como Sergio Ramírez, Gioconda Belli y Horacio Castellanos Moya; Latinoamérica Viva, con Laura Restrepo y Luisa Valenzuela, entre otros; la Apertura del Salón Literario, a cargo de Alberto Manguel e Irene Vallejo; y por supuesto el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2022, Mircea Cartarescu.

“Tenemos un gran universo que es la FIL, nueve días intensísimos, hay actividades simultáneas de nueve a nueve”, afirma Schulz, quien reconoce que retorna una FIL más cercana a la de 2019, previa a la pandemia. “En 2020 nos vieron 21 millones de personas, en 81 países diferentes, eso fue impactante, pero no fue una feria, eso fue un festival que organizamos para no dejar de hacer cosas, eso implicó cero ingresos económicos; en 2021 hicimos una feria acotada pero exitosa, porque no perdió la esencia de la FIL, pero con menos de la mitad de expositores y con mucho menos de la mitad de visitantes, no pudimos recuperar la parte económica; entonces sí, en esta edición vamos después de dos años golpeados. Yo pienso que podremos salir tablas, los indicadores nos señalan que lo podemos lograr, estamos trabajando para ello, porque no es ninguna suerte, es un trabajo y un esfuerzo, y esto va a la par de lo que ha vivido la industria editorial en México y América Latina, con quienes hemos sido muy solidarios”.

La edición 36 de la Feria del Libro de Guadalajara se abre al mundo con la presencia de Sharjah y de la cultura árabe como Invitados de Honor, “el chiste es invitar a un emirato que es remoto, con una cultura milenaria —de la que provenimos— y que sin embargo es tan desconocido para todos. Es una potencia editorial y cultural, es la capital cultural del mundo árabe, es un emirato con todas las tradiciones islámicas por supuesto y eso nos va a abrir los ojos a un mundo nuevo”, apunta Schulz, quien agrega que se trata del entendimiento del otro como ser humano.

“Pensamos en los árabes y pensamos solamente en las mujeres con velo, pero hay muchas formas de ser mujer en el mundo árabe, y muchas maneras de enfrentar el tema de la mujer, o enfrentar asuntos económicos, hay muchos temas que desconocemos. La cultura árabe había estado presente en la FIL, aunque no como invitado de honor y tienen una feria muy interesante en el mundo editorial”, asegura Marisol Schulz.

Cuenta que Sharjah había pedido ser invitado de honor y la FIL aceptó porque “tenemos que salir, dejar de vernos el ombligo; el mundo está abierto a muchas posibilidades, y entre esas posibilidades está cómo se escribe en otros idiomas, cómo se lee en otros mundos y esa es la parte que vimos importante”.

