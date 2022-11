Critican retiro de obra en Museo de Arte

Lluvia de Tenábaris se retiró el 24 de octubre, y el Musas fue reinaugurado cuatro días después. Cortesía

El escultor y ceramista Adán Paredes (Ciudad de México, 1961) criticó la decisión del director del Museo de Arte de Sonora (Musas), Octavio Avendaño Trujillo, de retirar su pieza Lluvia de Tenábaris, que durante los últimos cinco años permaneció en el vestíbulo del recinto.

“El director del Musas me avisó por teléfono, pero no me envió ningún documento oficial y tampoco me pidió asesoría sobre cómo desmontar, embalar y resguardar la pieza”, lamentó el artista que cuenta con una trayectoria de cuatro décadas.

Además, expresó que, si bien Avendaño ha hablado de que existe un dictamen de protección civil que justifica el retiro de la pieza, nadie conoce dicho documento. “Si él es director de una institución tan importante como el Musas y entendiendo que es museógrafo, cuando menos debió tener la cortesía de enviarme un comunicado oficial, compartirme el dictamen de Protección Civil, mostrarlo públicamente, aunque no lo hay, hasta donde entiendo”, aseveró vía telefónica.

En días recientes, Octavio Avendaño dijo a este diario que el retiro de la pieza se notificó antes del desmontaje y que la decisión no fue arbitraria, sino tomada con base en los trabajos de mantenimiento que se han realizado en el Musas y a sugerencia de Protección Civil del Estado, “que nos recomendó retirarla por el peso, por seguridad de la obra y de los mismos visitantes”.

Sin embargo, Paredes insistió en que no se trata de que él esté aferrado a que su pieza permanezca expuesta. “Soy creador y puedo entender, pero los argumentos del director del Musas no son correctos. Ahí hay una arbitrariedad, porque si él me avisa el 24 de octubre (el retiro de la pieza) y reinaugura el 28, ¿desmontaron la pieza, pintaron las columnas y reabrieron en cuatro días? Me da la sensación de que ya la habían quitado y que no se me informó”, señaló.

Aunado a esto, aseguró que, hasta el momento, Avendaño no ha mostrado evidencia de la forma como se desmontó y embaló la pieza, por lo que esta podría deteriorarse. “No tengo fotografías ni videos de cómo desmontaron la obra”, hecha ex profeso para el sitio del que fue retirada y compuesta de 22 mil piezas, aludiendo a la metáfora de los capullos que usan en las danzas del venado.

Paredes expuso que confía en la comunidad sonorense, que ha insistido en que la pieza se reponga, ya que esta habla de la historia de la entidad y de su pasado.