Yailín, “La Más Viral”, es sin duda una de las raperas y cantantes más mediáticas y seguidas de los últimos años. Canciones como “Si tú me busca”, “Yo no me voy a acostar” y “Chivirika” son solo algunos de sus mayores éxitos.

La pareja de Anuel AA todo el tiempo está lanzando contenido y canciones nuevas y eso la lleva a inspirarse en situaciones nuevas y cotidianas. Sin embargo, Yailín recientemente compartió en sus historias de Instagram quien es la artista que más la inspira.

¿Qué artista inspira a “La Más Viral”?

Yailín aseguró que la artista que más la inspira día a día es la cantante española Rosalía, quien el pasado Jueves brilló en la última entrega de los Latin Grammy en Las Vegas, Nevada.

“Felicidades para mi rosa, que es una mujer encantadora, inteligente, y con valores que nos sirve de inspiración a muchas mujeres, principalmente a mí. Eres un gran ser humano, te mereces eso y más porque has trabajado mucho”, le escribió en una emotiva historia de Instagram Yailín a la cantante Rosalía.

En la última edición de los premios Latin Grammy, la cantante española Rosalía se llevó a casa cuatro galardones. Entre estos el de mejor álbum vocal pop/rock por su álbum Motomami; mejor álbum de música alternativa; mejor diseño de empaque y mejor ingeniería y grabación para un álbum.

“‘Motomami’ es el disco con el que más me he tenido que pelear para hacer, que más me ha costado hacer... Pero el que más alegrías me ha dado. Gracias por apoyar mi música siempre, aunque mi música siempre está cambiando. Gracias a Latinoamérica por tanta inspiración. Gracias a mi país por seguir dándome cariño y por no dejarme caer. Y gracias a mi familia, a mi equipo, a Dios, al amor de mi vida, y a toda la gente que está detrás de este álbum”, afirmó Rosalía en el escenario ante la atenta mirada de todos los presentes. Yailín no estuvo presente en la gala, pero la acompañó y apoyó a la distancia.