Por varios años el nombre de Paola Rojas, periodista y conductora de televisión, se había relacionado con una carrera intachable, hasta que en 2018 se vio ligada a uno de los escándalos más sonados del medio del espectáculo, el video íntimo de su entonces esposo, Luis Roberto Alves, “Zague”, que se filtró en las redes sociales.

Aunque han pasado varios años desde entonces y un doloroso proceso de separación, esta situación no ha dejado de dolerle a Rojas, quien en una reciente entrevista con Isabel Lascuráin no pudo contener el llanto al revivir lo que pasó.

Rojas recordó que no solo tuvo que atravesar por la traición del padre de sus hijos, también con las burlas, el acoso, la violencia digital y hasta los mensajes de índole sexual que recibía por algo que ella ni siquiera había hecho, pero a pesar de su dolor siempre se enfocó en cuidar a sus pequeños.

“En primer lugar estaban mis hijos y todo lo que hice, declaré, decidí, todo fue primero pensando en ellos, nunca haré ni diré nada que los lastime. A quien esté pasando por un mal momento, lo primero que le diría es eso, hay que proteger a los menores. Por arriba de tu tristeza o de tu enojo está proteger a los menores. Así lo hice y estoy muy satisfecha de haberlo hecho así”, explicó.

Paola también explicó que otra de las cosas que la sacaron adelante fue seguir trabajando, sin embargo, reconoció que a pesar de que trataba de dar una imagen fuerte, por dentro se sentía sumamente vulnerable. “En ese momento me movilizó la responsabilidad, yo tengo que ir a trabajar y no hay pretexto para no hacerlo; pero creo que hay algo más profundo y es que no tengo porque sentir vergüenza, pero la sentía. No quiero conectar con eso pero sí sentía mucha vergüenza por muchas razones”, relató entre lágrimas.

En medio del llanto, reconoció que no logró superar todo esto sola y que fue gracias a las personas que ama y que la aman que ahora está entera, de pie y viendo hacia adelante. “Tengo una red de amor muy grande, por su puesto mi mamá es importantísima. Lo que les diría es que siempre construyan una red de amor, esa es toda la diferencia. Lo que sea que tengas que vivir, si tienes alrededor a personas que te aman profundamente es otro tema”, agregó.

Por último, recalcó que este episodio le ha dejado una de las lecciones más importantes de su vida y reconoció que gracias a la distancia y lo que ha trabajado interiormente ha podido perdonar a su expareja y hasta llevar una buena relación con él.