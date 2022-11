El comediante Sergio Verduzco, también conocido como Platanito reveló entre lágrimas que está a un paso de pisar la cárcel, esto luego de que se viera en medio de la polémica por hacer un chiste sobre el feminicidio de Debanhi Escobar, ocurrido en abril pasado.

A pesar de que en dos ocasiones, el humorista ha salido a dar disculpas públicas por su acción, tanto para los padres de la desaparecida como para el público, aseguró durante uno de sus recientes shows en Montreal, Canadá, que la está pasando muy mal.

Es en un video difundido en Tiktok, donde se observa al payaso hacer una pausa durante su presentación para explicar a la audiencia cómo ha vivido la controversia tras el “chiste”, además que agradeció el apoyo a una persona especial en su vida.

“Cómo se habrán dado cuenta estoy pasando una situación muy cabrona en las redes sociales… Esta noche quiero dedicar este show en especial a una mujer que está conmigo día y noche, apoyándome y diciéndome ‘cabrón, tú eres un buen hombre, tú no eres un culero’. Le dedico este show a mi esposa, que viene conmigo”, externó.

Asimismo, declaró que “el humor es el humor”, por lo que sus intenciones son darle la vuelta a “toda la pinche mierda que estamos viviendo en el mundo; yo no me burló de la muerte de nadie”.

Platanito, a un paso de la cárcel

Ante la situación de Escobar, Platanito aclaró que él es un comediante y no un asesino, por lo que entre el llanto dijo no ser el responsable de la muerte de la joven de 18 años. Además, pidió que las autoridades hicieran su trabajo para encontrar a los verdaderos criminales. “Yo lo único que quiero es que el pinche gobierno haga su trabajo y agarren a los verdaderos responsables. Ustedes no lo saben pero están así de querer meterme a la cárcel a mí. ¿Yo por qué, güey? Yo no la maté, yo hice un pince chiste”, dijo.

Tras estos comentarios, el público comenzó a corear el nombre del humorista.