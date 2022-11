No podemos negar que este año se han producido muchas bajas sorpresivas en los principales programas de canales como Telemundo y TV Azteca. Recientemente se conoció que tras 8 años en Venga la alegría, “El Capi” Pérez abandonará la emisión de TV Azteca por un tiempo. Este no es el primer cambio que se anuncia, y por este motivo que los seguidores del matutino no salen de su asombro.

Las salidas más relevantes del programa hasta el momento son las de Cynthia Rodríguez y William Valdés, quienes dejaron de aparecer en la transmisión. Ahora hay que sumar la salida de Pérez. Sin embargo, su salida no es para siempre, ya que es considerado como uno de los conductores más importantes, y aseguró que se tomará unos días de vacaciones y se irá a Qatar para disfrutar la Copa del Mundo 2022.

“El Capi” viajó a Qatar junto a su esposa, e incluso estuvieron presentes en el debut de México frente a Polonia en la Copa del Mundo Qatar 2022. El famoso documentó a través de sus historias de Instagram algunos de los momentos más importantes del partido e incluso se animó a hacer un análisis.

Renuncias

Hay que destacar que la ausencia de varios miembros del programa no están pasando desapercibidas para los fanáticos del matutino, ya que en muchos casos lo que se anuncia como “vacaciones” o “descansos” termina convirtiéndose en despidos y renuncias.

Por lo tango, preocupa mucho la situación actual de Pérez, y se espera que el conductor retome su rol en Venga la alegría cuando regrese de Qatar. Cabe recordar que el comediante no fue requerido por TV Azteca para formar parte del equipo que cubrió la Copa del Mundo.