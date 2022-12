Entre halagos y reproches de las bancadas morenistas y de la oposición, y acompañada de sus colaboradores más cercanos, la titular de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero, compareció ante los diputados de las Comisiones Unidas de Cultura y Cinematografía y Radio y Televisión, donde exaltó los resultados del programa para la Creación de Comunidades Indígenas y Afrodescendientes, dirigido por el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), estímulo dedicado a la creación de cortometrajes de ficción y documentales (programa vigente desde 2019). Además anunció el lanzamiento de un nuevo canal público, el MX Nuestro Cine, que se transmitirá en el Canal 22. 2.

En medio de las críticas por parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (Amacc) por la falta de recursos para la producción de cine nacional, Frausto Guerrero argumentó que en 2021 se realizaron 259 largometrajes mexicanos y afirmó que anualmente se destinan apoyos a la producción por al menos 900 mdp. También recalcó la importancia del Estímulo para la Creación de Comunidades Indígenas y Afrodescendientes, programa que, a la fecha, dio como resultado la creación de 50 filmes de diferentes temáticas.

En la comparecencia, la funcionaria subrayó su labor en la descentralización de la cultura en el país, “a través de convocatorias transparentes, de entrega directa de recursos, con programas presupuestales regulares y con lineamientos de operación claros que estimulan la descentralización y la participación de más personas”.

Asimismo, enfatizó en el éxito de la edición 2022 de Original, evento destinado a reconocer la labor de artesanos de todo el país, además de exaltar el Proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura como un catalizador de arte en la capital. También afirmó que al final de su administración, los 3 mil 219 inmuebles dañados en 11 estados por los sismos del 17 serán restaurados, y que se seguirá con los esfuerzos de recuperación de patrimonio cultural con la campaña Mi patrimonio no se vende.

Después de dar el informe ante las Comisiones, los distintos grupos parlamentarios tomaron la palabra, momento en que la diputada Paulina Aguado Romero, del Partido Acción Nacional (PAN), calificó a la Secretaría de Cultura federal como una “víctima más de la sombra del totalitarismo que acapara sus recursos y decisiones”, y afirmó que los recursos otorgados por el gobierno federal para la ciencia y cultura quedarán en poder del Gobierno de la Ciudad de México.

“Para el 2023 pretenden gastar el 94 % del dinero correspondiente a la inversión en infraestructura cultural destinado a todo el país, 3 mil 600 millones de pesos, solo a la Ciudad de México, para que su titular, Claudia Sheinbaum, los pueda ejecutar con fines electorales en su evidente y abierta campaña para la presidencia de México”, expresó la diputada panista en referencia a los recursos destinados anualmente al Proyecto Chapultepec.

Por su parte, la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), representada por la diputada Johana Hernández Pérez, expresó que las políticas culturales encabezadas por Frausto se escudan en la crisis provocada por la pandemia de covid-19. “A este gobierno no le importa la cultura, es un estatus que le conviene mantener ya que quiere una sociedad en oscurantismo que no incentive las habilidades artísticas y culturales… En el PRI lamentamos que en el gobierno de la 4T no exista una política cultural sólida”, afirmó la priista.

Otros diputados de oposición reclamaron a Frausto la postergación de la ceremonia de los Ariel por falta de recursos, como informó la Amacc.

Después de la participación de las diferentes bancadas, Alejandra Frausto volvió a tomar la palabra y ahondó en el tema del cine y la extinción de los fideicomisos para la creación cinematográfica.

“Nadie nos va a poner en contra de Guillermo del Toro. Él y yo estamos en el sector creativo. Que se haya extinguido un fideicomiso no significa que no habrá apoyo al cine; ahora el recurso se maneja desde el Imcine, que es la institución encargada de fomentar el cine: se apoya la preservación, exhibición, distribución y la creación del guión”, dijo, y prometió que los premios Ariel se realizarán con el apoyo de la Secretaría de Cultura.

Durante el intercambio de opiniones, los diputados de Morena halagaron los logros de la administración encabezada por Frausto, y resaltaron los alcances de los resultados del programa Cultura Comunitaria y los Semilleros Creativos, así como el “éxito” de la conferencia internacional encabezada por la Unesco, Mondiacult, que se realizó en México en septiembre pasado, para discutir el eje de las políticas culturales a seguir hasta 2030.