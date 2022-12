María José vivió un momento muy conmovedor al ayudar a una mujer de la tercera de edad que encontró en la calle y que parecía desorientada, la cantante le ofreció su ayuda, pero la mujer llamada Leticia olvidó dónde vivía, por lo que tardaron varias horas en solucionar la situación.

A través de Tiktok, la Josa, como es conocida por sus amigos y fans, contó lo que pasó en esta experiencia que la conmovió mucho, pues le recordó a su abuelita, quien sufría de Alzheimer.

Primero, la mujer aseguró que se llamaba Laura y que vivía en un lugar que finalmente fue incorrecto; sin embargo, María José escoltó el taxi que la transportaba; después, mientras la policía llegaba a auxiliarlas, la invitó a cenar; en el video se observa el momento agradable que ambas pasaron.

Cuando las autoridades llegaron y la valoraron, le informaron que la señora Leticia se encontraba bien y que padecía demencia senil, y aunque le brindaron ayuda para llevarla en la patrulla a su hogar, ella no quiso.

Un final feliz

Ante la negativa de Leticia, María José la acompañó a tomar el camión que la llevaría a la calle 2 de Pantitlán, donde aseguró que vivía; conmovida, le pidió al resto del pasaje que por favor la auxiliaran, sobre todo los que iban al mismo rumbo que la señora.

María José se subió al camión para despedirse de la mujer, quien le agradeció el gesto y la conmovió hasta las lágrimas. Leticia llegó con bien a su hogar, así lo muestran unas serie de fotos en las que se observa que está abriendo con llaves la puerta de su casa.

Finalmente, la intérprete confesó que algunos le pidieron que no la ayudara porque iba sola y no era seguro. “Me lastima que ayudar cueste tanto trabajo por la situación de inseguridad”, consideró.

Entre lágrimas, reflexionó sobre la importancia de la empatía, sobre todo en estos tiempos. “Cuiden a sus viejitos; este día me tocó el corazón, espero que esté bien, ya hice mi show, ya me imagino mis ‘stickers’ al rato, esperemos que todos en este país tengamos un poquito de empatía y que se nos quite el miedo de ayudar”, comentó.