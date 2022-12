Avanza restauración de San Juan de Ulúa

Se llevó a cabo la Ceremonia de Restauración del Fuerte de San Juan de Ulúa, en el puerto de Veracruz, donde fueron entregados trabajos efectuados en una primera etapa de este proyecto.

En el acto, efectuado la tarde del viernes, estuvieron presentes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller; el almirante secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán; el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero; el gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, y el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto Hernández, así como autoridades navales, militares y civiles.

Cabe destacar que los trabajos de restauración del Fuerte de San Juan de Ulúa fueron encabezados por la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de Cultura, a través del INAH, y consistieron en la rehabilitación del sistema de desagüe de la Plaza de Armas, así como del sistema eléctrico de la citada plaza y del conjunto del Fuerte, la conclusión de una primera etapa de la restauración y conservación del Caballero Alto y de la Torre del Baluarte de San Crispín, la restauración de los garitones y la cortina sureste conocida como Muro de las Argollas y, finalmente, la rehabilitación de pavimentos, puertas y puentes en el conjunto general del Fuerte.

De manera adicional, se realizó la reestructuración de los espacios museográficos localizados en el Edificio del Gobernador y que ahora dan lugar a una exposición permanente denominada “San Juan de Ulúa, la fortaleza de la historia”. Al hacer uso de la palabra, el presidente de México expresó que el Fuerte de San Juan de Ulúa se trata, posiblemente, del monumento histórico más importante de la Colonia hasta nuestros días, incluso se podría decir que todo el estado de Veracruz es un gran monumento histórico, pues no se podría explicar la historia de México sin Veracruz y sin este puerto.

Expresó también la importancia de seguir fortaleciendo toda la labor de reconstrucción de estos edificios porque es nuestra historia y si no sabemos de dónde venimos, no vamos a saber hacia dónde vamos. Al respecto, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, dijo: “Aquí se está defendiendo del olvido, se está defendiendo de la pérdida de la identidad y eso que nos ha mandatado el presidente: recuperar nuestra identidad desde las raíces culturales que están vivas en todo el país, desde el patrimonio cultural que no se vende, que no es un artículo de lujo para adornar una casa”.

En su oportunidad, el almirante secretario de Marina afirmó que “San Juan de Ulúa es pues un espacio único, y me atrevería a decir, profundamente rico en enigmas, pero también lo suficientemente claro para entender nuestro presente… Con la rehabilitación de este fantástico espacio, las y los marinos navales promoveremos nuestra cultura naval. Queda de manifiesto que el honor, el deber, la lealtad y el patriotismo se constituyen y fortalecen con el tiempo. Enhorabuena por las acciones como esta en favor de las y los veracruzanos. Enhorabuena por la historia que nos une a las y los mexicanos”.

Al hacer uso de la palabra, el director general del INAH reconoció la determinación y el compromiso de la Secretaría de Marina en esta tarea. Se trata, dijo, de un proyecto de restauración altamente complejo, que además de la técnica y la disciplina académica, requirió de sensibilidad. Esto se debe a que además del valor arquitectónico del inmueble, “San Juan de Ulúa es un lugar de memoria, de cosas que no deben volver a suceder, como la ocupación de una potencia colonialista sobre un territorio que no era de ellos o de la llegada de miles de personas esclavizadas por la voracidad colonialista… Pero también de la otra parte de este hecho reprobable, que es el festejo, la alegría y el sabor que aportaron las poblaciones afrodescendientes al arte y la cultura mexicanas”, afirmó.

En el evento se realizó la presentación de los Semilleros Creativos de Música del programa Cultura Comunitaria de la Secretaría de Cultura: Ensamble Comunitario de Son Jarocho de San Andrés Tuxtla; Ensamble Comunitario de Son Huasteco Cántaros de Sol; de Zozocolco, y del Coro Comunitario de Selección Voces del Mar de Veracruz. Al término del protocolo, se llevó a cabo una visita a la exposición de los avances de los trabajos de restauración y al Museo del Fuerte de San Juan de Ulúa, para efectuar el corte de listón de citado museo y dar un recorrido por el mismo.

Finalmente, en el Muro de las Argollas se llevó a cabo un espectáculo de fuegos pirotécnicos, con lo que concluyó este evento.