Por jugar con fuego, la modelo croata Ivanna Knoll podría tener serias repercusiones, ya que la imagen que se hizo viral, en la que aficionados de Qatar le toman fotos, podría servir para denunciarla en aquel país.

La influencer, en el último encuentro en que fue vista apoyando a Croacia contra Marruecos, lució un top y unas mallas ajustadas de color rojo. Varios aficionados no le quitaron la mirada y hasta le tomaron fotografías cuando ella estaba de espaldas. La rara captura dio la vuelta al mundo; a muchos incluso les pareció gracioso.

Inadecuada

Sin embargo, esto no fue del agrado del empresario catarí Mohammed Hassan Al-Jefairi, quien intentó justificar esa rara situación. “Solo para su información, no toman la foto porque ella les guste, sino porque no les gusta la forma en la que va vestida, de forma inadecuada para nuestra cultura. Lo pueden confirmar con cualquier catarí. Probablemente sea para denunciarla”, sentenció en sus redes.