A pocos días de que comiencen las reuniones familiares por las fechas decembrinas, la actriz Silvia Pinal reveló cómo se encuentra su relación con Frida Sofía, la hija de la cantante Alejandra Guzmán, quien en abril de 2021 hizo fuertes declaraciones contra su abuelo Enrique, ya que aseguró el actor de 79 años abusó de ella desde que tenía cinco años.

Recordemos que fue en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante donde la modelo y música dijo que el también compositor fue un hombre “muy asqueroso” y “abusivo” con ella. “Me hizo cosas feas”, reveló. Además, habló sobre los supuestos tratos a los que se enfrentó bajo el cuidado de la intérprete de “Eternamente bella”, lo que la haría alejarse de su familia e irse a vivir a los Estados Unidos.

Las acusaciones públicas solo fueron el inicio de la tensión familiar, pues aunque Frida Sofía decidió emprender acciones legales contra su madre y abuelo, posteriormente se dio a conocer que el caso habría sido archivado. Tras esto, Pinal fue captada en la fiesta de cumpleaños del productor de teatro Sergio Gabriel, en donde la prensa la cuestionó sobre si ha hablado con Frida Sofía, además si la cantante viajará a México para pasar la Navidad con ella. La actriz respondió: “Ah, claro, no, no la he visto. Ni sé nada de ella”.

La mujer de 91 años aprovechó para mandar un emotivo mensaje a su nieta: “Ella sabe que cuenta conmigo porque sabe que la conozco y la quiero… Frida sabe lo que hace y ella sabe conmigo lo que tiene”. También contó a Sale el Sol que ella ya se encuentra preparada para recibir la navidad debido a que su casa ya cuenta con adornos e incluso tiene el vestido especial que estrenará el próximo 25 de diciembre.

Responde a cuestionamientos sobre su salud

Este 2022, la diva del cine mexicano pasó por diversos problemas de salud que la hicieron ausentarse de sus compromisos profesionales. En abril pasado se preparaba para debutar en teatro infantil para el musical Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!, donde sería una de las protagonistas, pero durante la conferencia de prensa presentó episodios de tos y algunos aseguraron divagaba en la ronda de preguntas, lo que generó críticas y comentarios por su estado físico.

Días más tarde, durante la primera función, la actriz no pudo salir al escenario. Ante esto, Silvia Pinal aseguró que su estado actual es bueno “(Estoy) estupenda. Mi salud, estupenda”, dijo.