Tengo pánico escénico: Melenie Carmona

Melenie Carmona y su madre Alicia Villarreal parecían gemelas sobre el escenario, madre e hija cantaron juntas “Te aprovechas”, lo que significó el debut de la hija de la vocalista de Límite y el actor Arturo Carmona.

Aunque para Melenie no fue como tal un debut, lo cierto es que confesó que le gustó la adrenalina que sintió sobre el escenario, así que desea seguir preparándose en el camino de la cantada y vencer su pánico escénico.

La joven regiomontana compartió con sus seguidores que minutos antes de su presentación se sentía muy nerviosa, le sudaban las manos y a media canción sentía la boca súper seca, y aunque reconoce que no fue su mejor presentación, celebró que por fin se animó a hacerlo y le agradeció a su mamá el apoyo.

“Gracias madre por darme esta fuerza y seguridad a pesar de que me tardé años para por fin animarme a subirme a un escenario; gracias por nunca presionarme y por siempre darle prioridad a lo que yo sentía correcto en su momento. Gracias por compartir este momento conmigo porque tú y yo sabemos que por mi pánico escénico he perdido muchas oportunidades y me hiciste sentir tan segura y tranquila. Te amo con todo mi corazón sin ti no lo hubiera logrado. Y para mis seguidores mil gracias por todas las porras y muestras de cariño. En verdad los aprecio muchísimo y leo cada uno de sus mensajes, no les miento, minutos antes estaba casi desmayándome pero se logró, y ahora si agárrense que ya no me bajo”, escribió.

Arturo Carmona fue el fan número uno de su hija, y a través de redes compartió momentos de la presentación y le dedicó un conmovedor mensaje a su hija en el que destacó que Alicia Villarreal es una gran maestra. “@meleniecarmona ni antes ni después mi amor, los tiempos de Dios son perfectos, no perdiste tiempo ni oportunidades, ganaste experiencia, y seguirás, aprendiendo, aún tienes mucho camino por recorrer, anoche hicieron magia y a lado de tu mami, tu maestra, no pudo ser mejor ¡increíble!, te amo mi niña hermosa”.

Alicia Villarreal no se quedó atrás y alentó a su hija con un breve pero amoroso mensaje: “Te amo, mi muñeca con aroma de bebé, siempre contigo, de la mano de Dios. Que se cumplan todos tus sueños y los anhelos de tu corazón”.