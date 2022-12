La prioridad que tiene en este momento Octavio Augusto Pérez, padre del fallecido actor Octavio Ocaña, es cerrar el ciclo de justicia que existe alrededor de su muerte, hasta que eso pase entonces ya pensará en la realización de la bioserie del joven, antes no.

En entrevista, afirmó que la serie biográfica sí se hará en algún momento y uno de los productores de este material podría ser Eugenio Derbez con quien sigue en comunicación. Sin embargo, este tema queda en segundo plano hasta que se castigue a los culpables del asesinato de su hijo.

“Sí se va a hacer la bioserie en algún momento, yo creo que se hará el próximo año nada más acabamos de hacerle justicia, antes de eso no hacemos nada”, señaló, y dio detalles de cómo va la situación legal con los presuntos culpables. “La justicia la estoy haciendo yo con mis abogados: ya hay un detenido, que está en el reclusorio, fue el que le disparó a mi hijo, otros seis están arraigados, se les escapó uno a la policía del Estado de México, que es el que venía manejando la camioneta”.

Ante esta situación de que ya capturaron a algunos policías, el señor Octavio dijo sentirse un poco más contento, más libre de poder decir que siempre supo lo que había sucedido. “La razón la tenía yo, mi hijo nunca se había disparado. Ellos tenían una versión, pero yo les demostré lo contrario con peritaje, con mis propios recursos, con mi propia gente, con lo que tuve en manos, demostré lo contrario que uno ya está en el reclusorio, ya hay un proceso por homicidio, otro se nos fue y seis arraigados”, asegura.

Agregó que tiene una buena relación con la Fiscalía del Estado de México y con la Fiscalía General de la República; él hace su trabajo, ellos lo ven y lo valoran.

No necesita dinero

El padre de la estrella de Vecinos es empresario, tiene una empresa de autopartes nacional e internacional y comentó que ha tenido el apoyo de amigos, además de que tiene mucha relación con personas del medio artístico. “Dinero no necesito, gracias a Dios, soy empresario, no vendo chicles, tengo mi propio recurso, no necesito de nadie, de ningún peso. No ando buscando ni pidiendo dinero, ese no es problema para mí”, declaró.

A sus hijas Bertha y Ana Leticia no les interesa la actuación, a pesar de que son egresadas del Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) y han hecho comerciales, películas y novelas, de acuerdo con su padre. “Ellas están casadas, ya se dedican a otra cosa, una es abogada, la otra es licenciada en administración de empresas, yo creó que no les importa por lo pronto dedicarse a la actuación, ya tienen su vida hecha”, contó.

¿Cómo es su relación con Derbez?

Con el actor Eugenio Derbez, el padre de Octavio Ocaña tiene una comunicación simple, afirmó que no es que lo vaya a ver, pues no es su amigo, pero tienen buena relación por el trabajo que tuvieron cuando su hijo empezó y hay mucho afecto.

“Cuando matan a mi hijo me mandó unas palabras. Yo creo que poco a poco van cayendo las cartas. La bioserie llegará al último, ya que se haya hecho justicia. Tenemos dos fundaciones junto con Televisa, junto con mi grupo de abogados”, refirió.

Aclaró que tiene muchas amistades en el medio. Derbez, indicó, es un hombre muy ocupado “pero te juro que si le digo puede ser que sí haga la serie, pero no es el momento de sacar eso ahorita”. También es amigo de Elías Solorio, productor de Vecinos, así como con otros realizadores, por el momento no tiene en mente quién podría interpretar a su hijo, ya que en su momento buscarán a los actores indicados.

“Tengo muchas amistades ahí en el medio, muchos amigos productores, amigos que se dedican a hacer cosas en Televisa. Eugenio no es el único. Si le tocamos el tema muy, probablemente sí le interese”, señaló.