Lesión deprimió a Eugenio Derbez

Eugenio Derbez pasará las fiestas decembrinas en México, el actor se sigue recuperando de la caída que sufrió y que lo llevó al quirófano, sin embargo, reconoce que se deprimió ante el panorama inicial y que a pesar del pronóstico médico, espera alcanzar una recuperación casi completa.

Derbez, de 61 años, contó que aunque va muy bien, el médico le dijo que es una recuperación larga, de seis meses a un año, por lo que aún no puede hacer ciertos movimientos como tocarse la cabeza o levantar el brazo muy arriba.

El protagonista de Coda dijo a Venga la alegría que sí hubo un momento que se deprimió al pensar que podía perder al brazo por lo fuerte que estuvo la caída. “Sí me dio un poco de depresión la verdad porque te pasan muchas cosas por la cabeza cuando te dicen que ya no vas a recuperar el movimiento que tenías antes y pensé que podría llegar a perder el brazo porque me iban a poner un reemplazo de hombro; me dio miedo, se partió en 17 pedazos el brazo y el hombro”, recordó.

Ahora está bien de ánimo y su brazo se recupera poco a poco, Eugenio está decidido a desafiar el pronóstico médico, pues aunque le dijeron que no lograría una recuperación al cien por ciento, él espera alcanzar un 95 por ciento.

Esta semana Derbez apareció en la premier de Avatar: the way of water y en la inauguración de la sede del Instituto Cervantes en Los Ángeles, donde se codeó con Letizia, la reina de España.

Le manda oración a Victoria Ruffo

Derbez agradece que su ex, la actriz Victoria Ruffo, le mandara buenos deseos tras la noticia de su accidente, y reconoció que siempre será un buen momento para una reconciliación con la madre de su hijo José Eduardo, y hasta bromeó con decir que ella es mayor que él y que hoy oraría en su honor.

Sobre las versiones que circularon acerca de que Vadhir empujó a Eugenio y fue el culpable de su accidente jugando realidad virtual, Derbez respondió con una carcajada, y contó que ya hasta tenían preparado un sketch sobre eso, pero que por motivos de trabajo de su hijo ya no se pudo lanzar.

El actor llegó al aeropuerto capitalino acompañado de su esposa Alessandra y su hija menor, Aitana.