Wonder Woman cuenta con dos películas y se esperaba que próximamente comenzara el rodaje de una tercera entrega.

Decimos que se esperaba el rodaje de una tercera película porque la misma fue cancelada. Hasta este jueves el elenco, entre ellas su protagonista Gal Gadot, no han salido a realizar ningún comunicado, pero quien sí se animó fue Patty Jenkins, la directora.

Jenkins decidió usar su cuenta de Twitter para realizar un extenso comunicado. “Nunca me alejé. Estaba abierta a considerar cualquier cosa que me pidieran. Tenía entendido que no había nada que pudiera hacer para avanzar en este momento. DC obviamente está enterado en los cambios que tiene que hacer, así que entiendo que estas decisiones son difíciles en este momento”, escribió la directora de Wonder Woman.

Además Jenkins también habló de Gal Gadot, y aseguró que es “una gran amiga, una inspiración y una hermana”. Sin dudas la decisión que tomó DC dejó a todos los fanáticos de la Mujer Maravilla sorprendidos. Por su parte, James Gunn, el actual presidente de DC Studios le envió un mensaje a Jenkins: “Puedo dar fe de que todas las interacciones de Peter y mías contigo fueron agradables y profesionales”.

Si bien a la segunda película de la saga no le fue tan bien como a la primera, se esperaba que la tercera cerrara la historia de la mejor manera.

¿Qué ocurrirá con la carrera de Gal Gadot?

Gal Gadot esperaba comenzar el 2023 filmando la tercera entrega de Wonder Woman, pero eso no será así. Por lo pronto se enfocará en promocionar un live action de Disney sobre Blanca Nieves, película donde interpreta a la Bruja Malvada.