Escuelas del Inbal carecen de lo básico

Alrededor de 200 alumnos se manifestaron afuera del Palacio de Bellas Artes. Cortesía

Alrededor de 200 alumnos de ocho escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura protestaron en la explanada del Palacio de Bellas Artes, exigiendo que las autoridades atiendan de forma urgente las necesidades básicas planteadas en sus respectivos pliegos petitorios.

Entre las necesidades básicas que falta cubrir, según los estudiantes, está que la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea (ENDCC) ante la escasez de agua (se suministra una hora cada dos días), los alumnos asisten a clases de forma escalonada, lo cual —detalló, en entrevista, Salvador Nacif Medina, alumno representante del plantel— no es una solución viable.

Además, denunció que el personal médico del plantel llega a las 9 horas, a pesar de que las clases empiezan a las 7 de la mañana, y se retira a las 3 de la tarde, cuando el segundo turno entra a las 14 horas y concluye a las 8 de la noche. “No solo ha habido lesiones que no se pueden atender por estos horarios, sino que la doctora ha presentado falsos diagnósticos”, detalló Nacif.

Las escuelas en las que los alumnos y representantes de los planteles pidieron atender fallas de infraestructura y cubrir materiales de papelería e insumos higiénicos son la Academia de la Danza Mexicana, la Escuela Superior de Música, la Escuela de Laudería, el Centro de Investigación Coreográfica, la Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello, la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, la Escuela Nacional de Artesanías y la Escuela de Diseño.

Otro de los motivos de la protesta, detallaron dos alumnos que pidieron guardar el anonimato, fue el retraso en los pagos de los elementos de seguridad. “Si no hubiéramos presionado, los pagos no habrían caído. Este problema no es reciente, sabemos que los pagos irregulares datan desde hace una década, no solo con policías, sino con personal docente y de mantenimiento”, declaró.

Otro motivo de inconformidad es que el pliego del grupo Morras ENAT se lanzó hace más de un año y ninguna de sus peticiones se ha atendido. Al mediodía, un grupo de funcionarios y directores de los planteles, encabezado por Pedro Fuentes Burgos, subdirector general de Administración del Inbal, recibió a los alumnos y firmó los pliegos petitorios.