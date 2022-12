El rey Carlos III se prepara para televisar su primer discurso de Navidad como monarca del Reino Unido y fuentes cercanas aseguran que en su mensaje no mencionará a su hijo, el príncipe Harry, y Meghan Markle. Esta tradición comenzó con el rey Jorge V, bisabuelo de Carlos III y el último monarca varón en realizarlo fue el fallecido rey Jorge VI, papá de Isabel II, quien se pronunció mediante la radio.

De acuerdo con The Mirror, el rey Carlos no hará ninguna referencia a los duques de Sussex. En cambio, enfocará sus palabras a su querida mamá, Isabel II, quien falleció el pasado 8 de septiembre. El motivo principal por el que Harry y Meghan no serán incluidos en el discurso navideño del Rey es por su docuserie en Netflix, en la que han abordado su historia y salida de la monarquía británica con polémicas declaraciones.

The Mirror asegura que el rey Carlos grabó su mensaje de Navidad después de que se estrenaran los primeros tres episodios de Harry y Meghan, los cuales no resultaron tan impactantes, pero que de cualquier forma “evidenciaron” el actuar de la familia real.

En los últimos episodios de la docuserie de los duques de Sussex se afirma que la familia real mintió para proteger al príncipe William y Harry menciona: “Fue aterrador ver a mi hermano gritándome y ver a mi padre decir cosas que no eran verdad, mientras mi abuela no decía nada y solo escuchaba”.

Por otra parte, los miembros de la monarquía británica se han mostrado ajenos a tan incendiarias declaraciones y planean disfrutar de la Navidad regresando a Sandringham House, residencia de campo a la que no habían podido acudir desde hace un par de años y que es una tradición familiar.

El discurso del rey Carlos III con motivo de la Navidad se transmitirá el 25 de diciembre después del mediodía, y con ello se convertirá en el primer monarca hombre en realizarlo, ya que hace 70 años, su abuelo el rey Jorge VI lo hizo mediante la radio.