Manu Nna se autodefine como un “comediante, actor/actriz, escritor, cabaretero y exsexoservidor”. Las últimas dos definiciones, que hacen referencia a producciones en las que ha participado, es una forma cómica de hablar de su capacidad multifacética, pero es verdad que durante su carrera ha buscado representar a la comunidad LGBT+.

Inició como estudiante de actuación antes de estandopero. En 2017 se convirtió en el primer comediante abiertamente gay en tener un especial de en la plataforma de streaming Netflix: Simplemente Manu Nna. Como productor también ha estado detrás de obras de teatro como Narcos unidos mexicanos, pero dice, no ha sido fácil lidiar con la discriminación.

“Pensaba que no merecía espacios porque no tengo el cuerpo, soy afeminado, buscaba alguien que me representara en cine, teatro y no lo veía”. Por la valentía de seguir, recibió el premio Impulse Award, que otorgan miembros de la comunidad LGBT+ para reconocerlo como la personalidad que más los representa en teatro, cine, radio y televisión.

“Me di cuenta de que yo era parte de la evolución y de los medios supe que era posible, ahora soy más consciente de lo importante que es que estemos ahí para que en un futuro más compañeres lleguen”.

Este año, además de su gira Diva se Nace, participó en en el podcast X somos chavas junto a cuatro comediantes gays y protagonizó junto a otros famosos el reality Divina comida, de HBO Max, y acaba de estrenar en Netflix la cinta Reviviendo la Navidad.