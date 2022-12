Mariana Treviño es una mujer de fe que cree en las oportunidades: creyó en Los Cuervos de Nuevo Toledo en Club de Cuervos, creyó en la magia en Érase una vez... pero ya no, y creyó en el amor en 100 días para enamorarnos, pero su fe creció cuando una oportunidad llegó de la nada para dar el salto al cine internacional.

La actriz de 45 años fue invitada al casting de una película de adaptación sueca, estaba en otro país, así que decidió participar mandando un video que grabó con su celular. Fue así que le avisaron que protagonizaría la nueva película de Marc Foster (Guerra Mundial Z), junto al reconocido actor Tom Hanks.

“No pensé que el video que lancé tendría ese alcance, no sabía que iba a estar Tom Hanks en la película, no sabía que iba a poder trabajar con Marc Forster, lo hice porque me gustaron las escenas que me mandaron, estaba en un hotel y así se fue el anzuelo”, dice en entrevista.

Para interpretar a Marisol en la nueva cinta Un vecino gruñón, ya disponible en cines, el personaje fue adaptado a una mujer latina, pues en la versión original se trataba de una inmigrante iraní que llega con su esposo, dos hijas y embarazada a un vecindario en EU, donde se encuentra con Otto (Hanks), un hombre solitario y amargado que planea suicidarse.

“Como latinoamericanos tenemos una idiosincrasia que nos une y que no hay en otras partes del mundo. Nuestra manera de ser, de no tener barreras, de poder expresar el cariño sin tapujos, de acercarnos a la gente sin que nos asusten los caracteres fuertes. Con eso pudieron enriquecer la historia”, considera.

Al principio, para Otto, Marisol solo representaba un obstáculo en su meta para suicidarse, pero después se convierte en la balsa de cariño y alivio que la familia de Marisol también encuentra en él. Un mensaje de acompañamiento que a Mariana le parece muy valioso. “Es una de las películas que necesitamos ver para acordarnos que la vida es una segunda oportunidad constante; nosotros somos esa vida”, declaró.