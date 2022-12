Halla paz y explora sus memorias

Benito Cerati ha seguido los pasos de su padre, Gustavo Cerati, fallecido líder del grupo musical Soda Stereo, desde hace tiempo. Primero, como líder de la banda de rock Zero Kill y ahora como solista, proyecto con el que desea rescatar sus memorias, desde su primer amor hasta la primera pérdida que él experimentó.

“Sentí que quería hacer temas para mí por el simple hecho de hacerlos. Empecé a escribir de cosas que tienen que ver con mi vida, de cuando era chico, además de que me di cuenta de que nunca había sacado temas con mi nombre y algo tan personal debía ser así”, dijo el cantante.

A partir de esas memorias el disco del artista de 29 años comenzó a tomar forma; un trabajo en el que, asegura, ninguna letra es casualidad. Son intimistas, tanto así que dice no haber querido tomar influencias de su reconocido padre. “La primera vez que me enamoré, que se murió alguien por una enfermedad, todo eso me llevaba a cuando tenía 15, 16 años, y así comenzó a expandirse ese concepto, algunas cosas están pensadas, otras no tanto”, indicó.

Musicalmente, también se separó de lo que venía realizando con Zero Kill, con quienes se ha presentado en México en el Festival Vive Latino. “La principal diferencia es que la banda tenía una cuestión de escaparse un poco de las convenciones del pop y este disco no tiene tantas ventanas a la experimentación, es un disco más simple, más convencional, y eso me ayudó a conocer cosas que nunca había hecho antes”, detalló.

Con todos estos elementos armonizados, faltaba algo que describiera al disco por completo, así fue como se decidió por una palabra de origen japonés, “shasei”. “Tiene dos significados: el primero es ‘el dibujo de la naturaleza’; el segundo es ‘eyaculación’. Abarca mucho lo que es ser adolescente. Es un disco que tiene una cara sexual, el despertar sexual y ese tipo de cosas”, describió.

La estética fue basada en sus referencias de cuando él era adolescente, muchas provenientes del anime y los videojuegos, además de la naturaleza, elementos que unió para crear la estética de la portada y la apariencia que tendrá en esta faceta solista. Shasei puede encontrarse en todas las plataformas y para dar su álbum a conocer, Benito planea una gira en 2023.