Ilse y Lolita Cortés protagonizaron los enfrentamientos más acalorados en la cuarta generación de La Academia, ambas eran parte del jurado y en repetidas ocasiones sus opiniones sobre el desempeño de algún alumno se oponían, al grado que sus enfrentamientos se hicieron una costumbre en el programa conducido entonces por Ari Tech.

A 17 años de haber compartido la pantalla chica en este reality de Azteca, la integrante de Flans contó lo que realmente pasó detrás de esas escenas agresivas entre ella y Lola Cortés.

En entrevista en el programa Pinky Promise, la cantante recordó cómo el director de La Academia, Giorgio Aresu, orquestó el ambiente que debía haber en el programa, el cual, en muchas ocasiones, se tornó en contra de Ilse, quien en una ocasión decidió responder a las muecas de Lola Cortés pero desató la furia de la actriz, quien molesta pidió que se le respetara.

Otro de los recordados enfrentamientos fue cuando una alumna cantó un tema de Flans, provocando que Ilse se conmoviera hasta las lágrimas y aplaudiera el número, sin embargo, Cortés y el otro juez, Arturo López Gavito, amigo de Lola, criticaron la actuación de la concursante y el desempeño vocal de Flans, famosa agrupación en los 80.

Asegura que todo fue orquestado

En la charla que Ilse tuvo en el programa en línea, Pinky Promise, recordó que como ella no atendió la indicación de agredir a las concursantes, es decir, no logró el llamado “catfight” en La Academia, sufrió las consecuencias con los ataques de Lolita. “A mí me decían por el chícharo que yo tenía que agredir a una de las participantes, cosa que yo nunca me atreví”, asegura.

Sin embargo, recuerda que Cortés, una mujer disciplinada de teatro, sí atendía las indicaciones del director, por lo que tomó la iniciativa para lanzarse en contra de Ilse. La cantante de Flans reconoció que no le siguió el juego al director porque le parecía “una nacada”, así que a Lola se la puede encontrar y la abraza, pues nunca hubo un problema ente ellas, a pesar de que el ambiente sí fue complicado.

“Entonces, yo nunca tuve problema con Lola; yo sé que fue dirigida. Sí fue pesado para mí”, expresó, y reiteró su admiración por ella desde que era muy joven. “Admiro de toda mi vida a Lola, ahí lo manifesté en el programa; mi admiración sigue intacta”.

Hace un año, en entrevista con Adela Micha, Ilse confesó que La Academia no le había dejado un buen sabor de boca, sino al contrario. “Es mi peor experiencia laboral en mi vida, mi peor, peor, peor”, declaró.